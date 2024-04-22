/ Финансы

В Госдуму внесен законопроект о снижении максимальной стоимости кредита

Ведомости

Депутаты партии «Справедливая Россия», включая председателя фракции Сергея Миронова, внесли в Госдуму законопроект о снижении максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думской базы.

«Установление значения полной стоимости потребительского кредита на уровне 100% позволит снизить кредитную задолженность населения перед банками и микрофинансовыми организациями, а также улучшить благосостояние населения РФ», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время полная стоимость потребительского кредита в процентах годовых в РФ не может превышать наименьшую из следующих величин: либо 292% годовых, либо рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых, применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

26 января «Ведомости» писали, что граждане взяли в 2023 г. 34,91 млн займов «до зарплаты», на рынке их относят к PDL-займам – они берутся на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 г. (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 г. (28,62 млн).

19 апреля ЦБ России сообщил, что чистая прибыль банковского сектора в России по РСБУ за I квартал составила 899 млрд руб., увеличившись на 2% в годовом выражении. Количество прибыльных банков выросло до 255 против 248 в феврале, а их доля от общего числа банков – с 77% до 80%.

Ранее в ЦБ заявляли, что совокупная чистая прибыль банковского сектора в 2024 г. ожидается на уровне рекордного 2023 г. или немного выше. В прошлом году прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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