В Госдуму внесен законопроект о снижении максимальной стоимости кредита
Депутаты партии «Справедливая Россия», включая председателя фракции Сергея Миронова, внесли в Госдуму законопроект о снижении максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думской базы.
«Установление значения полной стоимости потребительского кредита на уровне 100% позволит снизить кредитную задолженность населения перед банками и микрофинансовыми организациями, а также улучшить благосостояние населения РФ», – указано в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время полная стоимость потребительского кредита в процентах годовых в РФ не может превышать наименьшую из следующих величин: либо 292% годовых, либо рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых, применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.
26 января «Ведомости» писали, что граждане взяли в 2023 г. 34,91 млн займов «до зарплаты», на рынке их относят к PDL-займам – они берутся на сумму до 30 000 руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 г. (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 г. (28,62 млн).
19 апреля ЦБ России сообщил, что чистая прибыль банковского сектора в России по РСБУ за I квартал составила 899 млрд руб., увеличившись на 2% в годовом выражении. Количество прибыльных банков выросло до 255 против 248 в феврале, а их доля от общего числа банков – с 77% до 80%.
Ранее в ЦБ заявляли, что совокупная чистая прибыль банковского сектора в 2024 г. ожидается на уровне рекордного 2023 г. или немного выше. В прошлом году прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб.