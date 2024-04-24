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Гагаузия не исключает сотрудничество с другими банками России

Ведомости

Гагаузия не исключает возможность сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка. На данный момент идут переговоры. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу автономии Евгению Гуцул.

Также Гуцул отметила, что из-за позиции Кишинева в планах пока нет открытия отделения Промсвязьбанка в Гагаузии.

«К сожалению, у нас нет такой возможности, потому что мы понимаем, что Национальный банк Республики Молдовы не пойдет на такой шаг. Поэтому будем уже пользоваться тем, что у нас с РФ, и в Приднестровье есть банкоматы», – сказала она (цитата по РИА Новости).

Ранее Промсвязьбанк договорился с властями Гагаузии об открытии местных счетов работникам бюджетных организаций и пенсионерам. Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, главой Гагаузии Евгенией Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым. 

Российские карты «Мир» будут выдавать в Гагаузии с 1 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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