Гагаузия не исключает сотрудничество с другими банками России
Гагаузия не исключает возможность сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка. На данный момент идут переговоры. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу автономии Евгению Гуцул.
Также Гуцул отметила, что из-за позиции Кишинева в планах пока нет открытия отделения Промсвязьбанка в Гагаузии.
«К сожалению, у нас нет такой возможности, потому что мы понимаем, что Национальный банк Республики Молдовы не пойдет на такой шаг. Поэтому будем уже пользоваться тем, что у нас с РФ, и в Приднестровье есть банкоматы», – сказала она (цитата по РИА Новости).
Ранее Промсвязьбанк договорился с властями Гагаузии об открытии местных счетов работникам бюджетных организаций и пенсионерам. Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, главой Гагаузии Евгенией Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.