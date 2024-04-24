Гагаузия не исключает сотрудничество с другими банками России

«К сожалению, у нас нет такой возможности, потому что мы понимаем, что Национальный банк Республики Молдовы не пойдет на такой шаг. Поэтому будем уже пользоваться тем, что у нас с РФ, и в Приднестровье есть банкоматы», – сказала она (цитата по РИА Новости).