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ЦБ упростил для банков механизм получения разрешения на вывоз иностранной валюты

Ведомости

Банк России упростил механизм получения банками разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из страны, сообщил регулятор.

«Так, отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр», – указано в сообщении Центробанка.

Соответствующее решение принял совет директоров Банка России.

14 февраля ЦБ сообщал, что объем иностранной валюты у российских домохозяйств в январе 2024 г. составил 8,721 трлн руб. При этом объем национальной наличной валюты в начале года составил 16,215 трлн руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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