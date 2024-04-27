ЦБ упростил для банков механизм получения разрешения на вывоз иностранной валюты
Банк России упростил механизм получения банками разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из страны, сообщил регулятор.
«Так, отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр», – указано в сообщении Центробанка.
Соответствующее решение принял совет директоров Банка России.
14 февраля ЦБ сообщал, что объем иностранной валюты у российских домохозяйств в январе 2024 г. составил 8,721 трлн руб. При этом объем национальной наличной валюты в начале года составил 16,215 трлн руб.