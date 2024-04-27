Клиенты Beribit блокируют офис криптобиржи в ожидании возврата средств

Сейчас у московского офиса криптобиржи находятся более 20 клиентов. Ранее в третий раз за два дня офис приходила полиция. По сообщению агентства, к вечеру 27 апреля их число заметно выросло, но «пока отдавать их [средства] никто не собирается».