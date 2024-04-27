Клиенты Beribit блокируют офис криптобиржи в ожидании возврата средств
В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки осаждают офис компании в деловом центре «Москва-сити», ожидая возврата средств, передает «РИА Новости».
Сейчас у московского офиса криптобиржи находятся более 20 клиентов. Ранее в третий раз за два дня офис приходила полиция. По сообщению агентства, к вечеру 27 апреля их число заметно выросло, но «пока отдавать их [средства] никто не собирается».
При этом в криптобирже днем сообщили, что до 18:00 мск будет произведена первая партия выплат для клиентов, чьи счета успешно прошли аудит. В 16:29 мск сообщалось, что аудит прошли 18 человек.
Клиенты стали собираться у биржи в башне «Федерация» вечером 26 апреля. Утром у офиса находились более 50 человек, требующих вернуть средства, которые они не могут снять со своих счетов несколько дней, писал Mash.
29 марта в офисе Beribit прошли обыски. Предположительно, они были связаны с терактом в подмосковной «Крокус сити холле» 22 марта. По сообщениям СМИ, исполнителям теракта могли начислять крупные суммы и криптовалюту через эту платформу.
Позже в Beribit сообщили, что по результатам обысков силовиками «нарушений или оснований для санкций против нашей платформы» обнаружено не было.