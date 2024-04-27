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Клиенты Beribit блокируют офис криптобиржи в ожидании возврата средств

Ведомости

В Москве клиенты криптобиржи Beribit вторые сутки осаждают офис компании в деловом центре «Москва-сити», ожидая возврата средств, передает «РИА Новости».

Сейчас у московского офиса криптобиржи находятся более 20 клиентов. Ранее в третий раз за два дня офис приходила полиция. По сообщению агентства, к вечеру 27 апреля их число заметно выросло, но «пока отдавать их [средства] никто не собирается». 

При этом в криптобирже днем сообщили, что до 18:00 мск будет произведена первая партия выплат для клиентов, чьи счета успешно прошли аудит. В 16:29 мск сообщалось, что аудит прошли 18 человек.

Клиенты стали собираться у биржи в башне «Федерация» вечером 26 апреля. Утром у офиса находились более 50 человек, требующих вернуть средства, которые они не могут снять со своих счетов несколько дней, писал Mash.

29 марта в офисе Beribit прошли обыски. Предположительно, они были связаны с терактом в подмосковной «Крокус сити холле» 22 марта. По сообщениям СМИ, исполнителям теракта могли начислять крупные суммы и криптовалюту через эту платформу. 

Позже в Beribit сообщили, что по результатам обысков силовиками «нарушений или оснований для санкций против нашей платформы» обнаружено не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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