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HSBC рассчитывает продать российский бизнес во II квартале 2024 года

Ведомости

Финансовая группа HSBC рассчитывает завершить запланированную продажу бизнеса в РФ во II квартале 2024 г. Об этом говорится в отчетности банка за I квартал.

«Мы объявили о запланированных продажах нашего бизнеса в Аргентине и в Армении и ожидаем завершить запланированную продажу нашего бизнеса в России во II квартале 2024 г.», – сообщается на сайте группы.

В июле 2022 г. агентство Reuters сообщило, что финансовая группа заключила соглашение о продаже своей дочерней компании в России Экспобанку. Затем пресс-служба Центробанка РФ заявила, что регулятор не получал ходатайства на покупку дочернего банка HSBC в России. HSBC в последнем отчете указала, что по состоянию на 31 декабря прошлого года вероятность продажи стала «менее очевидной», поскольку в отношении покупателя были введены санкции США. В результате бизнес больше не классифицировался как предназначенный для продажи.

«В I квартале 2024 г., после получения одобрения правительства и регулирующих органов классификация «предназначенные для продажи» была восстановлена. Восстановление активов, выставленных на продажу, не оказало существенного влияния», – говорится в отчете.

19 февраля 2024 г. президент РФ Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести банк «Эйч-эс-би-си» компании HSBC.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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