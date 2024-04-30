HSBC рассчитывает продать российский бизнес во II квартале 2024 года

В июле 2022 г. агентство Reuters сообщило, что финансовая группа заключила соглашение о продаже своей дочерней компании в России Экспобанку. Затем пресс-служба Центробанка РФ заявила, что регулятор не получал ходатайства на покупку дочернего банка HSBC в России. HSBC в последнем отчете указала, что по состоянию на 31 декабря прошлого года вероятность продажи стала «менее очевидной», поскольку в отношении покупателя были введены санкции США. В результате бизнес больше не классифицировался как предназначенный для продажи.