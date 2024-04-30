HSBC рассчитывает продать российский бизнес во II квартале 2024 года
Финансовая группа HSBC рассчитывает завершить запланированную продажу бизнеса в РФ во II квартале 2024 г. Об этом говорится в отчетности банка за I квартал.
«Мы объявили о запланированных продажах нашего бизнеса в Аргентине и в Армении и ожидаем завершить запланированную продажу нашего бизнеса в России во II квартале 2024 г.», – сообщается на сайте группы.
В июле 2022 г. агентство Reuters сообщило, что финансовая группа заключила соглашение о продаже своей дочерней компании в России Экспобанку. Затем пресс-служба Центробанка РФ заявила, что регулятор не получал ходатайства на покупку дочернего банка HSBC в России. HSBC в последнем отчете указала, что по состоянию на 31 декабря прошлого года вероятность продажи стала «менее очевидной», поскольку в отношении покупателя были введены санкции США. В результате бизнес больше не классифицировался как предназначенный для продажи.
«В I квартале 2024 г., после получения одобрения правительства и регулирующих органов классификация «предназначенные для продажи» была восстановлена. Восстановление активов, выставленных на продажу, не оказало существенного влияния», – говорится в отчете.
19 февраля 2024 г. президент РФ Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести банк «Эйч-эс-би-си» компании HSBC.