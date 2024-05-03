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Банк Societe Generale сократил связанные с РФ активы до 700 млн евро

Ведомости

Французский банк Societe Generale в I квартале 2024 г. сократил связанные с Россией рисковые активы до 700 млн евро, следует из отчетности компании.

«Группа вновь сократила свой оффшорный портфель в России до 700 млн евро по сравнению с 900 млн евро на конец 2023 г. (-22%)», – указано в сообщении компании. Максимальный риск по офшорному российскому портфелю кредитов указывается в размере 200 млн евро.

Офшорный портфель французской финансовой группы в России состояли в основном из кредитов компаниям металлургического и нефтегазового секторов. На начало 2022 г. он составлял 3,2 млрд евро. 

В феврале 2024 г. компания также продала дочернюю компанию LeasePlan в РФ, в связи с чем банк больше не ведет бизнес в стране.

Весной 2022 г. президент «Интерроса» Владимир Потанин приобрел активы Росбанка вместе со страховым бизнесом у Societe Generale.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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