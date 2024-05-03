Банк Societe Generale сократил связанные с РФ активы до 700 млн евро
Французский банк Societe Generale в I квартале 2024 г. сократил связанные с Россией рисковые активы до 700 млн евро, следует из отчетности компании.
«Группа вновь сократила свой оффшорный портфель в России до 700 млн евро по сравнению с 900 млн евро на конец 2023 г. (-22%)», – указано в сообщении компании. Максимальный риск по офшорному российскому портфелю кредитов указывается в размере 200 млн евро.
Офшорный портфель французской финансовой группы в России состояли в основном из кредитов компаниям металлургического и нефтегазового секторов. На начало 2022 г. он составлял 3,2 млрд евро.
В феврале 2024 г. компания также продала дочернюю компанию LeasePlan в РФ, в связи с чем банк больше не ведет бизнес в стране.
Весной 2022 г. президент «Интерроса» Владимир Потанин приобрел активы Росбанка вместе со страховым бизнесом у Societe Generale.