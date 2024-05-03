Максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде апреля выросла до 14,92%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в III декаде апреля 2024 г. выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 14,92% годовых, следует из данных Банка России.
Во II и I декадах апреля средняя максимальная процентная ставка составляла 14,83%.
В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам заседания 16 февраля.