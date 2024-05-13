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«Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам после заморозки их счетов в «Киви»

Ведомости

АО «Точка» завершило выплаты в размере 8 млрд руб. своим клиентам, чьи средства были заморожены на счетах «Киви банка» после отзыва у него лицензии, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Всего выплаты от «Точки» получили около 3000 клиентов. Мера коснулась предпринимателей, чьи «зависшие» на счетах суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или покрывались только частично.

27 февраля банк «Точка» анонсировал выкуп активов на счетах «Киви банка» у своих клиентов.

С 2017 г. «Точка» работает по мультибанковской модели: ее клиенты осуществляют операции через «Киви банк» и Банк «Открытие». В начале 2023 г. «Точка» получила собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в «Киви».

ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка» 21 февраля – доступ всех клиентов банка к своим средствам оказался заблокированным. По подсчетам АСВ, размер страховой ответственности составит 4,3 млрд руб. Эти средства (максимум 1,4 млн руб.) смогут получить почти 300 физлиц, порядка 11 000 ИП и 9000 юридических лиц (из реестра малого бизнеса).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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