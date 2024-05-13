«Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам после заморозки их счетов в «Киви»
АО «Точка» завершило выплаты в размере 8 млрд руб. своим клиентам, чьи средства были заморожены на счетах «Киви банка» после отзыва у него лицензии, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Всего выплаты от «Точки» получили около 3000 клиентов. Мера коснулась предпринимателей, чьи «зависшие» на счетах суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или покрывались только частично.
С 2017 г. «Точка» работает по мультибанковской модели: ее клиенты осуществляют операции через «Киви банк» и Банк «Открытие». В начале 2023 г. «Точка» получила собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в «Киви».
ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка» 21 февраля – доступ всех клиентов банка к своим средствам оказался заблокированным. По подсчетам АСВ, размер страховой ответственности составит 4,3 млрд руб. Эти средства (максимум 1,4 млн руб.) смогут получить почти 300 физлиц, порядка 11 000 ИП и 9000 юридических лиц (из реестра малого бизнеса).