«Точка» выплатила 8 млрд рублей клиентам после заморозки их счетов в «Киви»

С 2017 г. «Точка» работает по мультибанковской модели: ее клиенты осуществляют операции через «Киви банк» и Банк «Открытие». В начале 2023 г. «Точка» получила собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в «Киви».