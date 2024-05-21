Досрочное погашение ипотеки в России снизилось до минимума с 2022 года
За первые три месяца 2024 г. заемщики досрочно закрыли ипотеку на сумму 397,4 млрд руб., это минимум с 2022 г., следует из данных Банка России.
По сравнению с прошлым годом объем ипотечных кредитов, закрытых досрочно, снизился на 10%. Наименьший уровень погашений был в III квартале санкционного 2022 г. и составил 342 млрд руб.
За 2023 г. в России досрочно погасили задолженности по ипотеке на сумму более 2 трлн руб., в годовом выражении объем погашений вырос на 32%. С января по сентябрь прошлого года сумма досрочных погашений кредитов росла от квартала к кварталу, но в конце года по сравнению с III кварталом наблюдался спад на 7%. Это нетипично для завершения года, но в 2023 г. именно в этот период повысилась ключевая ставка, достигнув 16%. Уменьшение объема досрочных погашений ипотеки продолжается уже второй квартал подряд.
16 мая «Ведомости» писали, что Минфин предлагает после 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет, при этом с детьми до 6 лет ставка сохранится на уровне 6%. Ведомство оценило текущую ставку в 6% как очень низкую, учитывая текущие условия. По состоянию на 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%.