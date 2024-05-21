Досрочное погашение ипотеки в России снизилось до минимума с 2022 года

За 2023 г. в России досрочно погасили задолженности по ипотеке на сумму более 2 трлн руб., в годовом выражении объем погашений вырос на 32%. С января по сентябрь прошлого года сумма досрочных погашений кредитов росла от квартала к кварталу, но в конце года по сравнению с III кварталом наблюдался спад на 7%. Это нетипично для завершения года, но в 2023 г. именно в этот период повысилась ключевая ставка, достигнув 16%. Уменьшение объема досрочных погашений ипотеки продолжается уже второй квартал подряд.