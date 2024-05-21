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Досрочное погашение ипотеки в России снизилось до минимума с 2022 года

Ведомости

За первые три месяца 2024 г. заемщики досрочно закрыли ипотеку на сумму 397,4 млрд руб., это минимум с 2022 г., следует из данных Банка России.

По сравнению с прошлым годом объем ипотечных кредитов, закрытых досрочно, снизился на 10%. Наименьший уровень погашений был в III квартале санкционного 2022 г. и составил 342 млрд руб.

За 2023 г. в России досрочно погасили задолженности по ипотеке на сумму более 2 трлн руб., в годовом выражении объем погашений вырос на 32%. С января по сентябрь прошлого года сумма досрочных погашений кредитов росла от квартала к кварталу, но в конце года по сравнению с III кварталом наблюдался спад на 7%. Это нетипично для завершения года, но в 2023 г. именно в этот период повысилась ключевая ставка, достигнув 16%. Уменьшение объема досрочных погашений ипотеки продолжается уже второй квартал подряд.

16 мая «Ведомости» писали, что Минфин предлагает после 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых при наличии двух несовершеннолетних детей от 6 лет, при этом с детьми до 6 лет ставка сохранится на уровне 6%. Ведомство оценило текущую ставку в 6% как очень низкую, учитывая текущие условия. По состоянию на 10 мая рыночная средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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