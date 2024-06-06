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Набиуллина: кредиты берут оптимисты

Ведомости

Кредиты берут оптимисты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках ПМЭФа.

«Это парадокс, но действительно люди берут кредиты от плохой жизни, когда не хватает доходов, и от хорошей жизни тоже – от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас», – сказала она.

В то же время рост кредитов у людей с низким уровнем дохода продолжается. В частности, рост числа микрозаймов в прошлом году составил 34%, заявила Набиуллина.

«Оговорюсь сразу, это все равно не очень большая сумма, это где-то 3% от розничных кредитов в банковской системе, но тем не менее, темпы роста высокие, и мы с этим боролись», – сказала он.

8 мая «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG писали, что граждане продолжают активно брать ипотеку и кредиты наличными: в апреле рост по сравнению с мартом составил 4,2 и 2,2% соответственно, банки выдали ипотечных займов на 460,2 млрд руб.

При этом месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с ростом на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 г. объемы упали на 19%, отмечали аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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