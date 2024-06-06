Набиуллина: кредиты берут оптимисты
Кредиты берут оптимисты, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках ПМЭФа.
«Это парадокс, но действительно люди берут кредиты от плохой жизни, когда не хватает доходов, и от хорошей жизни тоже – от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас», – сказала она.
В то же время рост кредитов у людей с низким уровнем дохода продолжается. В частности, рост числа микрозаймов в прошлом году составил 34%, заявила Набиуллина.
«Оговорюсь сразу, это все равно не очень большая сумма, это где-то 3% от розничных кредитов в банковской системе, но тем не менее, темпы роста высокие, и мы с этим боролись», – сказала он.
8 мая «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG писали, что граждане продолжают активно брать ипотеку и кредиты наличными: в апреле рост по сравнению с мартом составил 4,2 и 2,2% соответственно, банки выдали ипотечных займов на 460,2 млрд руб.
При этом месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с ростом на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 г. объемы упали на 19%, отмечали аналитики.