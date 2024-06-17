Bloomberg: Киев не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долга
Власти Украины не смогли заключить сделку с кредиторами о реструктуризации международных облигаций на сумму более $20 млрд, пишет Bloomberg.
Киев планировал достичь договоренностей до того, как 1 августа наступит срок погашения облигаций. К этому моменту перестанет действовать мораторий на выплаты, введенный после начала российско-украинского конфликта в 2022 г., напоминает агентство.
«По мере приближения крайнего срока мы должны призвать наших держателей облигаций продолжить продуктивные и добросовестные переговоры с более существенным облегчением долга, которое будет отражено в их предложениях в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуацией на Украине», – приводит Bloomberg слова министра финансов Украины Сергея Марченко.
В ходе переговоров Киев предложил обменять свои находящиеся в обращении облигации на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 г. и процентными выплатами, начиная с 1% в течение полугода, затем постепенно увеличивая ставку до 6%.
Летом 2022 г. инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в мае писала, что группа держателей облигаций будет подталкивать Киев к возобновлению выплат по долгам в следующем году, поскольку терпение кредиторов начинает иссякать.