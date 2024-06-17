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Bloomberg: Киев не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долга

Ведомости

Власти Украины не смогли заключить сделку с кредиторами о реструктуризации международных облигаций на сумму более $20 млрд, пишет Bloomberg.  

Киев планировал достичь договоренностей до того, как 1 августа наступит срок погашения облигаций. К этому моменту перестанет действовать мораторий на выплаты, введенный после начала российско-украинского конфликта в 2022 г., напоминает агентство.

«По мере приближения крайнего срока мы должны призвать наших держателей облигаций продолжить продуктивные и добросовестные переговоры с более существенным облегчением долга, которое будет отражено в их предложениях в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуацией на Украине», – приводит Bloomberg слова министра финансов Украины Сергея Марченко.

В ходе переговоров Киев предложил обменять свои находящиеся в обращении облигации на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 г. и процентными выплатами, начиная с 1% в течение полугода, затем постепенно  увеличивая ставку до 6%. 

Летом 2022 г. инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в мае писала, что группа держателей облигаций будет подталкивать Киев к возобновлению выплат по долгам в следующем году, поскольку терпение кредиторов начинает иссякать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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