ФАС оштрафовала Сбербанк из-за нарушений в рекламе вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом стала реклама вклада «Сбера», которую показывали по «5 каналу» в декабре 2023 г. В сообщении говорилось о привлекательной процентной ставке 16% годовых, но при этом не упоминались важные условия, включая сумму, срок и другие факторы, которые влияют на размер ставки. Информация об этом размещалась в поясняющей сноске маленьким шрифтом.
ФАС решила, что потребители получали неполную информацию об условиях вклада, и признала рекламу ненадлежащей. Поскольку такое нарушение Сбербанк совершил повторно, штраф составил 500 000 руб., пояснили в ведомстве.
В феврале 2024 г. ФАС возбудила аналогичное дело против «Сбера» из-за рекламы другого вклада. В ней крупным шрифтом сообщалось о ставке по вкладу 12% годовых, но остальные условия упоминались трудным для восприятия шрифтом.
В мае 2023 г. Сбербанк был оштрафован на 600 000 руб. из-за нарушений в рекламе кредита. По информации ФАС, в сообщении крупным шрифтом указывалась процентная ставка по кредиту от 4,9%, но остальные условия размещались в поясняющей сноске мелким шрифтом. Ведомство сделало вывод, что потребители не получили полную информацию обо всех условиях кредита.