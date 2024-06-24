ФАС оштрафовала Сбербанк из-за нарушений в рекламе вклада

Поводом стала реклама вклада «Сбера», которую показывали по «5 каналу» в декабре 2023 г. В сообщении говорилось о привлекательной процентной ставке 16% годовых, но при этом не упоминались важные условия, включая сумму, срок и другие факторы, которые влияют на размер ставки. Информация об этом размещалась в поясняющей сноске маленьким шрифтом.