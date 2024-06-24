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ФАС оштрафовала Сбербанк из-за нарушений в рекламе вклада

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Сбербанк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Поводом стала реклама вклада «Сбера», которую показывали по «5 каналу» в декабре 2023 г. В сообщении говорилось о привлекательной процентной ставке 16% годовых, но при этом не упоминались важные условия, включая сумму, срок и другие факторы, которые влияют на размер ставки. Информация об этом размещалась в поясняющей сноске маленьким шрифтом.

ФАС решила, что потребители получали неполную информацию об условиях вклада, и признала рекламу ненадлежащей. Поскольку такое нарушение Сбербанк совершил повторно, штраф составил 500 000 руб., пояснили в ведомстве.

В феврале 2024 г. ФАС возбудила аналогичное дело против «Сбера» из-за рекламы другого вклада. В ней крупным шрифтом сообщалось о ставке по вкладу 12% годовых, но остальные условия упоминались трудным для восприятия шрифтом.

В мае 2023 г. Сбербанк был оштрафован на 600 000 руб. из-за нарушений в рекламе кредита. По информации ФАС, в сообщении крупным шрифтом указывалась процентная ставка по кредиту от 4,9%, но остальные условия размещались в поясняющей сноске мелким шрифтом. Ведомство сделало вывод, что потребители не получили полную информацию обо всех условиях кредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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