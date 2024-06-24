Глава ВТБ Костин представил доклад Путину
Костин сообщил, что сеть ВТБ покрывает примерно 50 млн граждан, а через год планируется увеличить эту цифру до 100 млн. Он добавил, что за три года банк планирует открыть 300 новых офисов, из них 200 будут располагаться в малых и средних регионах.
«Таким образом, к концу этой трехлетки планируем, что наши офисы будут во всех 89 регионах Российской Федерации и примерно в 700 городах. Это план на ближайшие три года», – сообщил глава ВТБ, подчеркнув, что банк открывает новые офисы, в том числе и в новых регионах.
Костин также сообщил, что в Крыму функционирует дочерний банк – РНКБ, который охватывает 2,5 млн клиентов и около 100 000 предприятий малого и среднего бизнеса. Было принято решение присоединить этот банк, что позволит ВТБ с нового года присутствовать в Крыму напрямую.
4 июня ВТБ анонсировал открытие офисов в Донецке и Мариуполе. В июле этого года начнут работать два новых отделения банка в Луганске. Заместитель президента – председателя правления госбанка Георгий Горшков в декабре прошлого года также говорил, что ВТБ намерен в рамках стратегии до 2026 г. увеличить свою офисную сеть на 40%.