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Глава ВТБ Костин представил доклад Путину

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин представил доклад о деятельности банка во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Костин сообщил, что сеть ВТБ покрывает примерно 50 млн граждан, а через год планируется увеличить эту цифру до 100 млн. Он добавил, что за три года банк планирует открыть 300 новых офисов, из них 200 будут располагаться в малых и средних регионах.

«Таким образом, к концу этой трехлетки планируем, что наши офисы будут во всех 89 регионах Российской Федерации и примерно в 700 городах. Это план на ближайшие три года», – сообщил глава ВТБ, подчеркнув, что банк открывает новые офисы, в том числе и в новых регионах.

Костин также сообщил, что в Крыму функционирует дочерний банк – РНКБ, который охватывает 2,5 млн клиентов и около 100 000 предприятий малого и среднего бизнеса. Было принято решение присоединить этот банк, что позволит ВТБ с нового года присутствовать в Крыму напрямую.

4 июня ВТБ анонсировал открытие офисов в Донецке и Мариуполе. В июле этого года начнут работать два новых отделения банка в Луганске. Заместитель президента – председателя правления госбанка Георгий Горшков в декабре прошлого года также говорил, что ВТБ намерен в рамках стратегии до 2026 г. увеличить свою офисную сеть на 40%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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