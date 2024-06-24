Глава ВТБ Костин представил доклад Путину

«Таким образом, к концу этой трехлетки планируем, что наши офисы будут во всех 89 регионах Российской Федерации и примерно в 700 городах. Это план на ближайшие три года», – сообщил глава ВТБ, подчеркнув, что банк открывает новые офисы, в том числе и в новых регионах.