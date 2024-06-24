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Европейский инвестиционный банк увеличивает вложения в оборону

Ведомости

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен увеличить на $6,4 млрд инвестиции в европейскую оборону, в том числе в беспилотники, спутники и кибербезопасность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ЕИБ Надию Кальвино.

«Совершенно очевидно, что нам необходимо укреплять европейскую безопасность и оборонную промышленность. Мы выделили 8 млрд евро на инвестиции в эту область, из которых пока было вложено только 2 млрд», – заявил она агентству.

Глава ЕИБ также сообщила, что для инвестирования данных средств была создана специальная команда. По ее словам, европейские институты активно взаимодействуют с представителями промышленности, в результате чего в ЕС во второй половине 2024 г. будут реализованы проекты по безопасности границ, военной мобильности и разминированию.

22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. Согласно постановлению, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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