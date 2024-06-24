Европейский инвестиционный банк увеличивает вложения в оборону

Глава ЕИБ также сообщила, что для инвестирования данных средств была создана специальная команда. По ее словам, европейские институты активно взаимодействуют с представителями промышленности, в результате чего в ЕС во второй половине 2024 г. будут реализованы проекты по безопасности границ, военной мобильности и разминированию.