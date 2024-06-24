Европейский инвестиционный банк увеличивает вложения в оборону
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен увеличить на $6,4 млрд инвестиции в европейскую оборону, в том числе в беспилотники, спутники и кибербезопасность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ЕИБ Надию Кальвино.
«Совершенно очевидно, что нам необходимо укреплять европейскую безопасность и оборонную промышленность. Мы выделили 8 млрд евро на инвестиции в эту область, из которых пока было вложено только 2 млрд», – заявил она агентству.
Глава ЕИБ также сообщила, что для инвестирования данных средств была создана специальная команда. По ее словам, европейские институты активно взаимодействуют с представителями промышленности, в результате чего в ЕС во второй половине 2024 г. будут реализованы проекты по безопасности границ, военной мобильности и разминированию.
22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. Согласно постановлению, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.