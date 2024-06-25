Прибыль банковского сектора в мае снизилась на 16%

В апреле чистая прибыль сектора достигла 305 млрд руб., что на 35 млрд руб. (+13%) выше результата марта. Нынешнее снижение на 50 млрд руб., или на 16%, регулятор связывает с отрицательной переоценкой ценных бумаг: -15 млрд руб. против прибыли в размере 14 млрд руб. в апреле.