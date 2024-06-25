Прибыль банковского сектора в мае снизилась на 16%
По итогам мая фактическая чистая прибыль банковского сектора, без учета дивидендов российских дочерних банков, составила 255 млрд руб. Этот показатель на 16% ниже результата апреля, сообщает Банк России.
В апреле чистая прибыль сектора достигла 305 млрд руб., что на 35 млрд руб. (+13%) выше результата марта. Нынешнее снижение на 50 млрд руб., или на 16%, регулятор связывает с отрицательной переоценкой ценных бумаг: -15 млрд руб. против прибыли в размере 14 млрд руб. в апреле.
Доходность на капитал составила 20,4% в годовом выражении. Количество прибыльных банков снизилось до 232 организаций с 249 в апреле. Их доля от общего числа банков сократилась до 73%.
В июне регулятор сообщил, что повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам этого года до 3,1–3,6 трлн руб. Корректировка сделана «с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы».