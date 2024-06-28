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ЦБ рассказал о схеме мошенничества с пересчетом пенсии

Ведомости

Мошенники начали красть данные по схеме с пересчетом пенсии. Об этом сообщает Банк России. 

Злоумышленники, по данным ЦБ, звонят пожилым людям, представляясь работниками Социального фонда России (СФР), и предлагают якобы пересчитать пенсию из-за неучтенного трудового стажа. Затем жертву приглашают на консультацию в МФЦ или СФР, называя реальный адрес отделения. 

Однако чтобы записаться на прием, мошенники требуют от человека назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и озвучить код из смс. На самом же деле эти данные им нужны для доступа к учетной записи человека на «Госуслугах», чтобы можно было оформить на жертву кредит или займ. 

В ЦБ напомнили, что настоящие сотрудники государственных служб, в том числе СФР, не звонят по подобным вопросам. В пресс-службе регулятора также напомнили о необходимости никому и никогда не сообщать личные данные, реквизиты карт, СМС-коды, а также логины и пароли от своих аккаунтов.

19 июня генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию. При этом предлагается оставить возможность выбора для абонента принимать такие звонки или нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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