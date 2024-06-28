ЦБ рассказал о схеме мошенничества с пересчетом пенсии
Злоумышленники, по данным ЦБ, звонят пожилым людям, представляясь работниками Социального фонда России (СФР), и предлагают якобы пересчитать пенсию из-за неучтенного трудового стажа. Затем жертву приглашают на консультацию в МФЦ или СФР, называя реальный адрес отделения.
Однако чтобы записаться на прием, мошенники требуют от человека назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и озвучить код из смс. На самом же деле эти данные им нужны для доступа к учетной записи человека на «Госуслугах», чтобы можно было оформить на жертву кредит или займ.
В ЦБ напомнили, что настоящие сотрудники государственных служб, в том числе СФР, не звонят по подобным вопросам. В пресс-службе регулятора также напомнили о необходимости никому и никогда не сообщать личные данные, реквизиты карт, СМС-коды, а также логины и пароли от своих аккаунтов.
19 июня генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию. При этом предлагается оставить возможность выбора для абонента принимать такие звонки или нет.