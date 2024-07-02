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Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам со 2 июля

Ведомости

Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам со 2 июля на 1,3 п. п. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Минимальная ставка на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составит 19,5% годовых. На загородную недвижимость и землю минимальная ставка составилт 19,8%. По программе «Военная ипотека» ставка находится на уровне от 18,9%, а по программе «Коммерческая ипотека» – от 21%. По договорам, которые были подписаны до изменений, ставка не поменяется.

До этого Сбербанк сообщил о повышении минимальных ставок по всем ипотечным программам на 1,5 п. п. 5 июня. Тогда минимальная ставка на новостройки и вторичное жилье начиналась с 18,2%. На таком же уровне осталась ставка на строительство дома и по программе рефинансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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