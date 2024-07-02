Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам со 2 июля
Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам со 2 июля на 1,3 п. п. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Минимальная ставка на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составит 19,5% годовых. На загородную недвижимость и землю минимальная ставка составилт 19,8%. По программе «Военная ипотека» ставка находится на уровне от 18,9%, а по программе «Коммерческая ипотека» – от 21%. По договорам, которые были подписаны до изменений, ставка не поменяется.