Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам со 2 июля

Минимальная ставка на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составит 19,5% годовых. На загородную недвижимость и землю минимальная ставка составилт 19,8%. По программе «Военная ипотека» ставка находится на уровне от 18,9%, а по программе «Коммерческая ипотека» – от 21%. По договорам, которые были подписаны до изменений, ставка не поменяется.