Объем наличных денег в России сократился на 570,3 млрд рублей

Переток наличных денег в безналичную форму с того момента фиксировался трижды, но гораздо чаще происходил прирост наличности на руках у населения, пишет РБК. В частности, во время пандемии в 2020 г. показатель вырос на 2,8 трлн руб., во второй половине 2022 г. – на 2,3 трлн руб. По словам опрошенных РБК экспертов, доля наличных в общем объеме денежной массы сейчас находится на историческом минимуме – 16,1%.