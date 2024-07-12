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Объем наличных денег в России сократился на 570,3 млрд рублей

Ведомости

Объем наличных денег в обращении в России за первые шесть месяцев 2024 г. уменьшился на 570,3 млрд руб., подсчитал РБК на основе статистики Центробанка.

Издание отмечает, что это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет. В первой половине 2015 г. объем наличных сократился на 1,2 трлн руб.

Переток наличных денег в безналичную форму с того момента фиксировался трижды, но гораздо чаще происходил прирост наличности на руках у населения, пишет РБК. В частности, во время пандемии в 2020 г. показатель вырос на 2,8 трлн руб., во второй половине 2022 г. – на 2,3 трлн руб. По словам опрошенных РБК экспертов, доля наличных в общем объеме денежной массы сейчас находится на историческом минимуме – 16,1%.

Возврат наличных денег в банки связан со структурными поведенческими особенностями, а также с высокими процентными ставками, заявила главный экономист «Т-Инвестиций» (ранее «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец. По ее словам, период оттока из наличности в депозиты наблюдается с III квартала 2023 г. 

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин также отметил «огромный приток» средств населения на депозиты – более 10 трлн руб. за последний год. По его словам, почти по 700 млрд руб. приходит ежемесячно на срочные вклады. Такая тенденция наметилась осенью 2023-го, когда ставки по депозитам превысили 12–13%, пояснил он.

Сусин выразил уверенность, что ЦБ будет следить за ситуацией. Он допустил, что такая тенденция «может несколько смягчить позицию регулятора на ближайшем заседании по ставке ЦБ».

На заседании 7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Регулятор также допускал возможность повышения ставки на ближайшем заседании (пройдет 26 июля). Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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