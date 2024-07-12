Объем наличных денег в России сократился на 570,3 млрд рублей
Издание отмечает, что это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет. В первой половине 2015 г. объем наличных сократился на 1,2 трлн руб.
Переток наличных денег в безналичную форму с того момента фиксировался трижды, но гораздо чаще происходил прирост наличности на руках у населения, пишет РБК. В частности, во время пандемии в 2020 г. показатель вырос на 2,8 трлн руб., во второй половине 2022 г. – на 2,3 трлн руб. По словам опрошенных РБК экспертов, доля наличных в общем объеме денежной массы сейчас находится на историческом минимуме – 16,1%.
Возврат наличных денег в банки связан со структурными поведенческими особенностями, а также с высокими процентными ставками, заявила главный экономист «Т-Инвестиций» (ранее «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец. По ее словам, период оттока из наличности в депозиты наблюдается с III квартала 2023 г.
Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин также отметил «огромный приток» средств населения на депозиты – более 10 трлн руб. за последний год. По его словам, почти по 700 млрд руб. приходит ежемесячно на срочные вклады. Такая тенденция наметилась осенью 2023-го, когда ставки по депозитам превысили 12–13%, пояснил он.
Сусин выразил уверенность, что ЦБ будет следить за ситуацией. Он допустил, что такая тенденция «может несколько смягчить позицию регулятора на ближайшем заседании по ставке ЦБ».
На заседании 7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с середины декабря 2023 г. Регулятор также допускал возможность повышения ставки на ближайшем заседании (пройдет 26 июля). Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.