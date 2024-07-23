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Уровень одобрения займов клиентам МФО в России упал до 19%

Ведомости

Уровень одобрения займов первичным клиентам микрофинансовых организаций (МФО) во II квартале снизился по сравнению с первым с 22% до 19%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ статистики одобрений по займам в первом полугодии 2024 г., который подготовила саморегулируемая организация на рынке МФО – СРО «МиР».

Год к году одобрения по займам также снизились во II квартале 2024 г. В тот же период в 2023 г. показатель находился на уровне 22%. При этом одобрение вторичным клиентам в сегменте займов до зарплаты, напротив, выросло с апреля по июнь на 89% против 84,6% в I квартале 2024 г.

Уровень одобрения среднесрочных займов первичным клиентам сократился год к году с 26% до 20%. Относительно I квартала показатель также снизился, с января по март он составлял 23%. По вторичным клиентам одобрение среднесрочных займов почти не изменилось – 71% во II квартале против 70% кварталом ранее.

В СРО «МиР» пояснили, что МФО держат одобрения первичным клиентам на минимальном уровне, поскольку не могут быть до конца уверены в их платежеспособности. «В текущих реалиях» организации больше доверяют вторичным клиентам. По итогам I квартала доля просроченной задолженности находилась на рекордно минимальном уровне за последние несколько лет – 34,9%.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин допустил, что изменение уровня одобрения может быть связано с очередным ужесточением МПЛ с 1 июля.

По данным ЦБ за I квартал 2024 г., совокупная чистая прибыль МФО в России выросла год к году на 7,7% до 14 млрд руб. В регуляторе отмечали, что распределение прибыли по отрасли «остается неравномерным». Данных о прибыли МФО за II квартал пока нет.

Как писали «Ведомости» 18 июля, во II квартале россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в МФО среднесрочных займов. Показатель досрочных погашений растет с IV квартала 2022 г., он впервые за время наблюдений с 2020 г. превысил 40%. По итогам IV квартала в 2022 г. показатель вырос до 34,2%, а к концу 2023 г. – до 39%. В I квартале этого года доля досрочных погашений немного перешагнула за 40% и по итогам II квартала составила 43,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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