Уровень одобрения займов клиентам МФО в России упал до 19%

Как писали «Ведомости» 18 июля, во II квартале россияне досрочно погасили 43,2% всех взятых в МФО среднесрочных займов. Показатель досрочных погашений растет с IV квартала 2022 г., он впервые за время наблюдений с 2020 г. превысил 40%. По итогам IV квартала в 2022 г. показатель вырос до 34,2%, а к концу 2023 г. – до 39%. В I квартале этого года доля досрочных погашений немного перешагнула за 40% и по итогам II квартала составила 43,2%.