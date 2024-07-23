Госдума может принять закон о майнинге криптовалют до конца недели

Еще в ноябре 2022 г. в Госдуму были внесены поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые регламентировали майнинг в России. Документ несколько раз отправляли на доработку, а в апреле 2024 г. инициативу внесли заново в новой редакции.