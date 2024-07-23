Госдума может принять закон о майнинге криптовалют до конца недели
На заседании Госдумы 23 июля будет рассмотрен законопроект, регулирующий майнинг. Об этом «Ведомостям» рассказал один из авторов инициативы, заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.
Ожидается, что документ полностью примут до конца весенней сессии. Источник «Ведомостей», близкий к ГД, сообщил, что законопроект могут принять уже до конца недели.
Еще в ноябре 2022 г. в Госдуму были внесены поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые регламентировали майнинг в России. Документ несколько раз отправляли на доработку, а в апреле 2024 г. инициативу внесли заново в новой редакции.
Теперь законопроектом вносятся изменения в несколько действующих законов – о цифровых валютах и ЦФА, «антиотмывочный» (115-ФЗ), об электроэнергетике и об особенностях функционирования электроэнергетики. 12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа и рекомендовал рассмотреть ее в первом чтении на заседании 23 июля.
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