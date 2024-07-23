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Госдума может принять закон о майнинге криптовалют до конца недели

Ведомости

На заседании Госдумы 23 июля будет рассмотрен законопроект, регулирующий майнинг. Об этом «Ведомостям» рассказал один из авторов инициативы, заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Ожидается, что документ полностью примут до конца весенней сессии. Источник «Ведомостей», близкий к ГД, сообщил, что законопроект могут принять уже до конца недели.

Еще в ноябре 2022 г. в Госдуму были внесены поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые регламентировали майнинг в России. Документ несколько раз отправляли на доработку, а в апреле 2024 г. инициативу внесли заново в новой редакции.

Теперь законопроектом вносятся изменения в несколько действующих законов – о цифровых валютах и ЦФА, «антиотмывочный» (115-ФЗ), об электроэнергетике и об особенностях функционирования электроэнергетики. 12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа и рекомендовал рассмотреть ее в первом чтении на заседании 23 июля.

Полная версия материала «Госдума может принять закон о майнинге криптовалют в ближайшие дни» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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