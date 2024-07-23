Bank of China перестал быть клиринговым банком для биржевых расчетов в юанях

Многие участники рынка, опрошенные изданием, предполагают, что, пока зарубежные компании ведут расчеты с российской стороной, вторичных санкций можно не опасаться. Но когда срок действия лицензии истечет, эти риски вновь станут актуальными. Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов заметил, что российский рынок будет постепенно переходить на двусторонние расчеты, минуя биржу и посредников, в том числе, и по другим валютам, как и во всем мире, однако группа Московской биржи может потерять часть комиссионных и процентных доходов.