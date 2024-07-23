Bank of China перестал быть клиринговым банком для биржевых расчетов в юанях
УМосбиржи сменился клиринговый банк для расчетов в китайских юанях. С 15 июля место «Бэнк оф Чайна» – российской дочерней структуры китайского Bank of China – занял «АйСиБиСи банк» (дочерний банк китайского ICBC Bank). Решение связано с американскими санкциями против группы Московской биржи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Издание приводит слова зампреда ЦБ Филиппа Габунии, который отмечал, что китайская валюта продолжит торговаться на Московской бирже и после истечения срока действия лицензии OFAC, который завершается в августе. Эта лицензия дает время зарубежным компаниям завершить операции на российской площадке.
Многие участники рынка, опрошенные изданием, предполагают, что, пока зарубежные компании ведут расчеты с российской стороной, вторичных санкций можно не опасаться. Но когда срок действия лицензии истечет, эти риски вновь станут актуальными. Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов заметил, что российский рынок будет постепенно переходить на двусторонние расчеты, минуя биржу и посредников, в том числе, и по другим валютам, как и во всем мире, однако группа Московской биржи может потерять часть комиссионных и процентных доходов.
20 июня стало известно, что шесть региональных китайских банков начали напрямую работать с Россией, прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China. С российским бизнесом начали работать небольшие банки, у которых нет международного бизнеса с недружественными РФ странами и, соответственно, нет опасений попасть под вторичные санкции.