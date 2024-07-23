Российские банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ

Все опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании 26 июля перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство аналитиков (15 из 19) заявили, что ставка вырастет до 18%, при этом девять из них допустили, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два эксперта озвучили более жесткий сценарий – 19-20%, остальные двое склоняются к более мягкому – 17%.