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Российские банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ

Регулятор на заседании 26 июля повысит ключевую ставку, отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики
Ведомости

ВТБ с 23 июля, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По вкладам в среднем банк поднял ставку на 0,5 п. п. Таким образом, максимальная ставка по вкладам превысит 19%, уточнили в ВТБ. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19%, для владельцев пакета «Прайм» – 19,1%. В банке добавили, что итоговая ставка зависит в том числе от сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

По накопительным счетам ставка вырастет на 1 п. п. Приветственная ставка составит 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех месяцев.

Ставки по вкладам повышает и МТС Банк. В кредитной организации рассказали РБК, что максимальная ставка вырастет на 1,8 п. п., до 18% годовых. Там пояснили, что ожидают повышение ключевой ставки до 18%. В Дом.РФ заявили, что будут принимать решение об изменении ставок после заседания ЦБ.

Все опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании 26 июля перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство аналитиков (15 из 19) заявили, что ставка вырастет до 18%, при этом девять из них допустили, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два эксперта озвучили более жесткий сценарий – 19-20%, остальные двое склоняются к более мягкому – 17%.

Ключевая ставка держится на уровне 16% с середины декабря 2023 г. На заседании 7 июня ЦБ снова сохранил это значение, но при этом допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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