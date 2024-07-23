Российские банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ

Российские банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБРегулятор на заседании 26 июля повысит ключевую ставку, отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики
ВТБ с 23 июля, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, повышает ставки по вкладам и накопительным счетам. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
По вкладам в среднем банк поднял ставку на 0,5 п. п. Таким образом, максимальная ставка по вкладам превысит 19%, уточнили в ВТБ. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19%, для владельцев пакета «Прайм» – 19,1%. В банке добавили, что итоговая ставка зависит в том числе от сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.
По накопительным счетам ставка вырастет на 1 п. п. Приветственная ставка составит 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех месяцев.
Ставки по вкладам повышает и МТС Банк. В кредитной организации рассказали РБК, что максимальная ставка вырастет на 1,8 п. п., до 18% годовых. Там пояснили, что ожидают повышение ключевой ставки до 18%. В Дом.РФ заявили, что будут принимать решение об изменении ставок после заседания ЦБ.
Все опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что Совет директоров ЦБ на ближайшем заседании 26 июля перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство аналитиков (15 из 19) заявили, что ставка вырастет до 18%, при этом девять из них допустили, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два эксперта озвучили более жесткий сценарий – 19-20%, остальные двое склоняются к более мягкому – 17%.
Ключевая ставка держится на уровне 16% с середины декабря 2023 г. На заседании 7 июня ЦБ снова сохранил это значение, но при этом допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечали в ЦБ.