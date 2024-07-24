Путин: в новых регионах открылось более 500 банковских отделений
В новых регионах России открыты более 500 банковских отделений, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития субъектов.
«Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, что крайне важно и для граждан, и для экономики в целом», – сказал он. Глава государства добавил, что для поддержки бизнеса в новых регионах созданы такие инструменты, как программа льготного кредитования и режим свободной экономической зоны.
В начале совещания Путин заявил, что Россия поставила цель к 2030 г. довести Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области до общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни. Для этого реализуется комплексная программа социально-экономического развития, в ней принимают участие федеральные ведомства, госкомпании и субъекты России.
Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк (ПСБ) – он зашел в ДНР и ЛНР еще в июне 2022 г. В июне этого года Сбербанк открыл в регионах 26 партнерских и 16 мобильных офисов, общее число банкоматов в ДНР и ЛНР достигло 45. 28 июня Сбербанк открыл первые полноформатные отделения в Донецке, Луганске и Красном Луче. В начале июля президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске, также в городе заработало еще одно отделение.