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Путин: в новых регионах открылось более 500 банковских отделений

Ведомости

В новых регионах России открыты более 500 банковских отделений, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития субъектов.

«Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов, что крайне важно и для граждан, и для экономики в целом», – сказал он. Глава государства добавил, что для поддержки бизнеса в новых регионах созданы такие инструменты, как программа льготного кредитования и режим свободной экономической зоны.

В начале совещания Путин заявил, что Россия поставила цель к 2030 г. довести Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области до общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни. Для этого реализуется комплексная программа социально-экономического развития, в ней принимают участие федеральные ведомства, госкомпании и субъекты России.

Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк (ПСБ) – он зашел в ДНР и ЛНР еще в июне 2022 г. В июне этого года Сбербанк открыл в регионах 26 партнерских и 16 мобильных офисов, общее число банкоматов в ДНР и ЛНР достигло 45. 28 июня Сбербанк открыл первые полноформатные отделения в Донецке, Луганске и Красном Луче. В начале июля президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске, также в городе заработало еще одно отделение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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