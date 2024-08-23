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Банк «Санкт-Петербург» сократил чистую прибыль на 14,3% в первом полугодии

Ведомости

Общая чистая прибыль по МСФО банка «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2024 г. снизилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Рентабельность капитала в январе – июне 2024 г. составила 27%, во II квартале – 24,2%. Чистые процентные доходы увеличились на 53,3% до 33,9 млрд руб., чистые комиссионные доходы снизились на 16,9% до 5,4 млрд руб.

22 августа наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в 27,26 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 30 сентября.

В мае банк «Санкт-Петербург» сообщил о погашении более 4 335 800 акций для сокращения акционерного капитала. 25 апреля акционеры банка проголосовали за уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных именных акций. Сообщалось, что номинальная стоимость всех погашаемых акций составит 4,33 млн руб. Планировалось, что размер уставного капитала после погашения акций составит 477,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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