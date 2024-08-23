Банк «Санкт-Петербург» сократил чистую прибыль на 14,3% в первом полугодии
Общая чистая прибыль по МСФО банка «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2024 г. снизилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Рентабельность капитала в январе – июне 2024 г. составила 27%, во II квартале – 24,2%. Чистые процентные доходы увеличились на 53,3% до 33,9 млрд руб., чистые комиссионные доходы снизились на 16,9% до 5,4 млрд руб.
22 августа наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 г. в 27,26 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 30 сентября.
В мае банк «Санкт-Петербург» сообщил о погашении более 4 335 800 акций для сокращения акционерного капитала. 25 апреля акционеры банка проголосовали за уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных именных акций. Сообщалось, что номинальная стоимость всех погашаемых акций составит 4,33 млн руб. Планировалось, что размер уставного капитала после погашения акций составит 477,6 млн руб.