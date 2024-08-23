Банк «Санкт-Петербург» сократил чистую прибыль на 14,3% в первом полугодии

Общая чистая прибыль по МСФО банка «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2024 г. снизилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.