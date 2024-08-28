Акционеры Qiwi утвердили смену названия на NanduQ
«Утвердить изменение наименования Компании с QIWI PLC на NanduQ PLC», – говорится в сообщении.
Предложенное название напоминает наименование южноамериканского рода нелетающих птиц – нанду. Название Qiwi, как и логотип, происходит от бескрылой птицы киви.
В совет директоров переизбраны Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. В состав также вошли генеральный директор группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.
30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка».
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов Центробанка в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.