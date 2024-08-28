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Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве Euroclear в ноябре

Ведомости

Арбитражный суд Москвы назначил заседание по проверке обоснованности заявления о признании бельгийского депозитария Euroclear Bank банкротом на 21 ноября, следует из картотеки.

Признать Euroclear банкротом требует АО «Гео-система», заявление поступило в суд 19 августа, 26 августа было принято к производству. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил. Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear.

16 июля Euroclear уведомил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.

19 июля депозитарий сообщил, что переведет в Европейский фонд первый платеж для Украины в размере 1,55 млрд евро от доходов российских активов. Уточняется, что платеж будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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