Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве Euroclear в ноябре
Арбитражный суд Москвы назначил заседание по проверке обоснованности заявления о признании бельгийского депозитария Euroclear Bank банкротом на 21 ноября, следует из картотеки.
Признать Euroclear банкротом требует АО «Гео-система», заявление поступило в суд 19 августа, 26 августа было принято к производству. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил. Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear.
16 июля Euroclear уведомил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.
19 июля депозитарий сообщил, что переведет в Европейский фонд первый платеж для Украины в размере 1,55 млрд евро от доходов российских активов. Уточняется, что платеж будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.