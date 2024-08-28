Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве Euroclear в ноябре

Признать Euroclear банкротом требует АО «Гео-система», заявление поступило в суд 19 августа, 26 августа было принято к производству. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Гео-системы» о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов российский компании. Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил. Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear.