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Банк России снизил курсы доллара и евро на 29 августа

Ведомости

Банк России снизил курс доллара до 91, 4449 руб. (на 0,04%), а курс евро – до 102,0798 руб. (на 0,21%), следует из данных на сайте регулятора.

Курс юаня вырос на 0,72% до 11,8357 руб.

По данным на 28 августа курс доллара составляет 91,4807 руб., курс евро – 102,2911 руб., а курс юаня – 11,7513 руб.

22 августа официальный курс евро поднялся выше 101 руб. впервые за четыре месяца, составив 101,9508 руб. Отмечалось, что отметку в 101,9508 руб. курс не превышал с октября 2023 г.

Российский рубль стал слабее на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США по итогам июля, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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