Банк России снизил курсы доллара и евро на 29 августа
Банк России снизил курс доллара до 91, 4449 руб. (на 0,04%), а курс евро – до 102,0798 руб. (на 0,21%), следует из данных на сайте регулятора.
Курс юаня вырос на 0,72% до 11,8357 руб.
По данным на 28 августа курс доллара составляет 91,4807 руб., курс евро – 102,2911 руб., а курс юаня – 11,7513 руб.
22 августа официальный курс евро поднялся выше 101 руб. впервые за четыре месяца, составив 101,9508 руб. Отмечалось, что отметку в 101,9508 руб. курс не превышал с октября 2023 г.
Российский рубль стал слабее на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США по итогам июля, сообщалось в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков». Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).