Минфин на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на сумму более 60 млрд рублей
Минфин России на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 60,152 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.
На аукционе по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29025 с погашением 12 августа 2037 г. продано бумаг на сумму 36,394 млрд руб. Выручка от аукциона составила 34,725 млрд руб. Согласно сообщению ведомства, средневзвешенная цена была на уровне 95,36% от номинала.
На другом аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247 с погашением 11 мая 2039 г. продали бумаг на сумму 23,758 млрд руб. Выручка от аукциона составила 20,093 млрд руб. Средневзвешенная цена была на уровне 81,01% – она соответствует доходности 16,16% годовых.
В конце июле стало известно, что по итогам II квартала 2024 г. доходности по высоконадежным облигациям превысили ставки по банковским депозитам впервые с ноября 2023 г. Согласно обзору рынка долгового капитала в апреле – июне, выпущенному «Эксперт РА», спреды к ОФЗ среди надежных эмитентов по-прежнему демонстрируют аномально низкие значения в связи со значительным ростом котировок госбумаг за отчетный период.