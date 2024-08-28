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Минфин на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на сумму более 60 млрд рублей

Ведомости

Минфин России на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 60,152 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

На аукционе по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29025 с погашением 12 августа 2037 г. продано бумаг на сумму 36,394 млрд руб. Выручка от аукциона составила 34,725 млрд руб. Согласно сообщению ведомства, средневзвешенная цена была на уровне 95,36% от номинала.

На другом аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247 с погашением 11 мая 2039 г. продали бумаг на сумму 23,758 млрд руб. Выручка от аукциона составила 20,093 млрд руб. Средневзвешенная цена была на уровне 81,01% – она соответствует доходности 16,16% годовых.

В конце июле стало известно, что по итогам II квартала 2024 г. доходности по высоконадежным облигациям превысили ставки по банковским депозитам впервые с ноября 2023 г. Согласно обзору рынка долгового капитала в апреле – июне, выпущенному «Эксперт РА», спреды к ОФЗ среди надежных эмитентов по-прежнему демонстрируют аномально низкие значения в связи со значительным ростом котировок госбумаг за отчетный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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