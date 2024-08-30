Банк России выпустил памятную монету к 300-летию СПбГУ

Санкт-Петербургский государственный университет является старейшим университетом в России. Он был учрежден по указу Петра I в 1724 г. при Академии наук. Сегодня это один из крупнейших вузов России, в нем учатся более 20 000 студентов. Среди самых известных выпускников СПбГУ – президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.