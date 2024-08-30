Банк России выпустил памятную монету к 300-летию СПбГУ
Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра. Ее тираж – 3000 штук. Монета является законным средством наличного платежа на территории России, подчеркнули в ЦБ.
На лицевой стороне изображен герб России, также нанесены надписи «Российская Федерация», «Банк России», указаны номинал и дата выпуска. На оборотной стороне расположено изображение главного здания СПбГУ и символики вуза. Также вверху нанесена надпись «Санкт-Петербургский государственный университет», а внизу – дата его основания.
Санкт-Петербургский государственный университет является старейшим университетом в России. Он был учрежден по указу Петра I в 1724 г. при Академии наук. Сегодня это один из крупнейших вузов России, в нем учатся более 20 000 студентов. Среди самых известных выпускников СПбГУ – президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.