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Банк России выпустил памятную монету к 300-летию СПбГУ

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Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета номиналом 3 рубля сделана из серебра. Ее тираж – 3000 штук. Монета является законным средством наличного платежа на территории России, подчеркнули в ЦБ.

На лицевой стороне изображен герб России, также нанесены надписи «Российская Федерация», «Банк России», указаны номинал и дата выпуска. На оборотной стороне расположено изображение главного здания СПбГУ и символики вуза. Также вверху нанесена надпись «Санкт-Петербургский государственный университет», а внизу – дата его основания.

Санкт-Петербургский государственный университет является старейшим университетом в России. Он был учрежден по указу Петра I в 1724 г. при Академии наук. Сегодня это один из крупнейших вузов России, в нем учатся более 20 000 студентов. Среди самых известных выпускников СПбГУ – президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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