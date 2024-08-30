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Банк России понизил курс евро до 100,76 рубля на 31 августа

Ведомости

Банк России снизил официальный курс евро на 31 августа до 100,7622 руб. (на 1 руб.), а курс доллара – до 91,1868 руб. (на 0,26 коп.), следует из данных на сайте регулятора.

Курс юаня вырос на 10 коп. до 12,0151 руб.

По данным на 30 августа, курс евро составляет 101,7714 руб., курс доллара – 91,4548 руб., курс юаня – 11,9057 руб.

Согласно докладу Банка России «Обзор рисков финансовых рынков», по итогам июля российский рубль стал слабее на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США. Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с премьером Госсовета Ли Цяном сообщал, что доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%. Товарооборот РФ и КНР в прошлом году превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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