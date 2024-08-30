Банк России понизил курс евро до 100,76 рубля на 31 августа
Банк России снизил официальный курс евро на 31 августа до 100,7622 руб. (на 1 руб.), а курс доллара – до 91,1868 руб. (на 0,26 коп.), следует из данных на сайте регулятора.
Курс юаня вырос на 10 коп. до 12,0151 руб.
По данным на 30 августа, курс евро составляет 101,7714 руб., курс доллара – 91,4548 руб., курс юаня – 11,9057 руб.
Согласно докладу Банка России «Обзор рисков финансовых рынков», по итогам июля российский рубль стал слабее на 0,9% по отношению к юаню и на 0,7% по отношению к доллару США. Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля в июле находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.).
В августе премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с премьером Госсовета Ли Цяном сообщал, что доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%. Товарооборот РФ и КНР в прошлом году превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.