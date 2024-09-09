ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушения закона о рекламе

4 сентября ФАС возбудила дело из-за нарушения закона о рекламе против Совкомбанка. Поводом стала реклама вклада, в которой содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Но сведения о сумме, сроке и других условиях вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение. В случае установления нарушения банку грозит штраф.