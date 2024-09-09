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ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушения закона о рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушения в рекламе кредитной карты. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Поводом стало некорректное сравнение. В рекламе говорилось, что у ВТБ «лучшая кредитная карта», но не были указаны объективные критерии сравнения. Кроме того, реклама содержала информацию о бонусах, но условия их получения были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

В ФАС сочли, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и позволит получить банку «необоснованные преимущества» перед конкурентами. В случае установления вины ВТБ грозит штраф.

4 сентября ФАС возбудила дело из-за нарушения закона о рекламе против Совкомбанка. Поводом стала реклама вклада, в которой содержалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 21%. Но сведения о сумме, сроке и других условиях вклада были указаны трудным для восприятия шрифтом. По мнению ФАС, такие действия могут ввести потребителя в заблуждение. В случае установления нарушения банку грозит штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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