Банк России выпустил памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание Союзного государства предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства. В апреле 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Союзное государство уникальным проектом. Он добавил, что сотрудничество России и Белоруссии в конечном счете направлено на рост благосостояния граждан двух стран.