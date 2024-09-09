Банк России выпустил памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства
Банк России представил две памятные монеты, посвященные 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом говорится на сайте ЦБ.
Первая из них – серебряная монета номиналом 3 руб. – выпущена тиражом 3000 штук. На лицевой стороне изображен государственный герб РФ, а также размещены надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал и дата. На оборотной стороне – цветное изображение флагов России и Белоруссии на фоне рельефной композиции из русского и белорусского орнаментов.
Вторая монета сделана из недрагоценных металлов и выпущена тиражом 50 000 штук. Ее номинал – 25 руб. Оформлена она аналогично первой монете.
В ЦБ подчеркнули, что обе монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание Союзного государства предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства. В апреле 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Союзное государство уникальным проектом. Он добавил, что сотрудничество России и Белоруссии в конечном счете направлено на рост благосостояния граждан двух стран.