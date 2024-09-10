Чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 5,4% за восемь месяцев 2024 года

За 2023 г. чистые процентные доходы Сбербанка достигли 2,33 трлн руб. и превысили результат 2022 г. более чем на треть (36,6%) благодаря «растущей динамике бизнеса и эффекта низкой базы 2022 г.». Чистые комиссионные доходы выросли на 16,6% до 716 млрд руб. – в основном за счет роста объемов эквайринга и заработка от расчетно-кассового обслуживания.