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Чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 5,4% за восемь месяцев 2024 года

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка за первые восемь месяцев 2024 г. увеличилась на 5,4% в годовом выражении и составила 1 трлн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

Чистые процентные доходы за указанный период выросли на 15,5%, достигнув 1,7 трлн руб. За восемь месяцев текущего года чистые комиссионные доходы увеличились на 8,1% до 485,8 млрд руб. Это произошло за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций.

Операционные расходы за январь – август выросли на 19,8% и составили 615,9 млрд руб. Отношение расходов к доходам за расходом составило 26,7%.

Розничный кредитный портфель увеличился на 10%, корпоративных клиентов – на 10,9%. Портфель потребительских кредитов с начала года увеличился на 8,5% до 4,2 трлн руб. Портфель кредитных карт – на 30,3% до 2,1 трлн руб.

Чистая прибыль банка по РСБУ в августе выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 142,7 млрд руб.

8 августа Сбербанк сообщил об увеличении чистой прибыли в первой половине 2024 г. на 10,7% в годовом выражении. Она составила 816,1 млрд руб.

За 2023 г. чистые процентные доходы Сбербанка достигли 2,33 трлн руб. и превысили результат 2022 г. более чем на треть (36,6%) благодаря «растущей динамике бизнеса и эффекта низкой базы 2022 г.». Чистые комиссионные доходы выросли на 16,6% до 716 млрд руб. – в основном за счет роста объемов эквайринга и заработка от расчетно-кассового обслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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