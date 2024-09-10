Чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 5,4% за восемь месяцев 2024 года
Чистая прибыль Сбербанка за первые восемь месяцев 2024 г. увеличилась на 5,4% в годовом выражении и составила 1 трлн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Чистые процентные доходы за указанный период выросли на 15,5%, достигнув 1,7 трлн руб. За восемь месяцев текущего года чистые комиссионные доходы увеличились на 8,1% до 485,8 млрд руб. Это произошло за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций.
Операционные расходы за январь – август выросли на 19,8% и составили 615,9 млрд руб. Отношение расходов к доходам за расходом составило 26,7%.
Розничный кредитный портфель увеличился на 10%, корпоративных клиентов – на 10,9%. Портфель потребительских кредитов с начала года увеличился на 8,5% до 4,2 трлн руб. Портфель кредитных карт – на 30,3% до 2,1 трлн руб.
Чистая прибыль банка по РСБУ в августе выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 142,7 млрд руб.
За 2023 г. чистые процентные доходы Сбербанка достигли 2,33 трлн руб. и превысили результат 2022 г. более чем на треть (36,6%) благодаря «растущей динамике бизнеса и эффекта низкой базы 2022 г.». Чистые комиссионные доходы выросли на 16,6% до 716 млрд руб. – в основном за счет роста объемов эквайринга и заработка от расчетно-кассового обслуживания.