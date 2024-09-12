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SWIFT создаст инфраструктуру для операций с цифровыми активами

Ведомости

Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT разрабатывает собственную глобальную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по токенизированным активам. Об этом сообщается на сайте системы.

«Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования», – говорится в сообщении.

Планируется, что в будущем новая платформа позволит покупателям ценных бумаг одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени в сети.

15 мая Национальный расчетный депозитарий (НРД) перестал использовать SWIFT при депозитарном обслуживании отечественных клиентов, сообщал «Ведомостям» его представитель. В ноябре 2023 г. НРД упоминал, что отказ от системы при депозитарном обслуживании не коснется взаимодействия с иностранными депозитариями. Национальный депозитарий находится под санкциями ЕС, Швейцарии и Украины, но не США.

Использовать SWIFT в качестве канала электронного документооборота по банковскому обслуживанию резидентов НРД перестал еще с 1 октября 2023 г. в соответствии с решением совета директоров Банка России. По решению Центробанка с 1 октября кредитные организации обязаны использовать лишь отечественные системы при передаче в электронном виде информации о любом переводе денежных средств на территории РФ. Аналог SWIFT в России – Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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