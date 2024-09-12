SWIFT создаст инфраструктуру для операций с цифровыми активами
Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT разрабатывает собственную глобальную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по токенизированным активам. Об этом сообщается на сайте системы.
«Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования», – говорится в сообщении.
Планируется, что в будущем новая платформа позволит покупателям ценных бумаг одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени в сети.
15 мая Национальный расчетный депозитарий (НРД) перестал использовать SWIFT при депозитарном обслуживании отечественных клиентов, сообщал «Ведомостям» его представитель. В ноябре 2023 г. НРД упоминал, что отказ от системы при депозитарном обслуживании не коснется взаимодействия с иностранными депозитариями. Национальный депозитарий находится под санкциями ЕС, Швейцарии и Украины, но не США.
Использовать SWIFT в качестве канала электронного документооборота по банковскому обслуживанию резидентов НРД перестал еще с 1 октября 2023 г. в соответствии с решением совета директоров Банка России. По решению Центробанка с 1 октября кредитные организации обязаны использовать лишь отечественные системы при передаче в электронном виде информации о любом переводе денежных средств на территории РФ. Аналог SWIFT в России – Система передачи финансовых сообщений (СПФС).