SWIFT создаст инфраструктуру для операций с цифровыми активами

«Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования», – говорится в сообщении.