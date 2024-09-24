Народный банк КНР запустил меры стимулирования экономики из-за опасений властей
Народный банк Китая (НБК, китайский ЦБ) применяет широкий пакет мер денежно-кредитного стимулирования на фоне опасений властей из-за замедления роста экономики и снижающегося доверия зарубежных инвесторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы ЦБ Пань Гуншэня.
НБК снизил ключевую краткосрочную процентную ставку и объявил о планах по сокращению суммы денег, которые банки должны держать в резерве до самого низкого уровня с 2018 г. Как отмечает агентство, это первый случай с 2015 г., когда китайский регулятор вводит одновременно эти ограничения. Также Пань заявил, что НБК предоставит отечественным акционерам не менее 800 млрд юаней ($113 млрд) в качестве поддержки ликвидности китайских предприятий и рынков, добавив, что чиновники изучают возможность создания фонда стабилизации рынка.
По информации агентства, власти серьезно относятся к экономическим сигналам о том, что КНР рискует не достичь своего целевого показателя роста ВВП в 5% в этом году.
24 сентября НБК объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. Это, по словам Паня, обеспечит долгосрочную ликвидность финансового рынка на сумму около 1 трлн юаней ($140 млрд). В регуляторе уточнили, что в течение года в зависимости от ситуации на рынке коэффициент могут снизить еще на 0,25-0,5 п. п.
В июле Государственное статистическое управление КНР сообщило, что за первые шесть месяцев 2024 г. торговая площадь и объем продаж нового коммерческого жилья в Китае сократились на 19% и 25% соответственно по сравнению с 2023 г. В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий.