Народный банк КНР запустил меры стимулирования экономики из-за опасений властей

НБК снизил ключевую краткосрочную процентную ставку и объявил о планах по сокращению суммы денег, которые банки должны держать в резерве до самого низкого уровня с 2018 г. Как отмечает агентство, это первый случай с 2015 г., когда китайский регулятор вводит одновременно эти ограничения. Также Пань заявил, что НБК предоставит отечественным акционерам не менее 800 млрд юаней ($113 млрд) в качестве поддержки ликвидности китайских предприятий и рынков, добавив, что чиновники изучают возможность создания фонда стабилизации рынка.