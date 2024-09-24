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Народный банк КНР запустил меры стимулирования экономики из-за опасений властей

Ведомости

Народный банк Китая (НБК, китайский ЦБ) применяет широкий пакет мер денежно-кредитного стимулирования на фоне опасений властей из-за замедления роста экономики и снижающегося доверия зарубежных инвесторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы ЦБ Пань Гуншэня.

НБК снизил ключевую краткосрочную процентную ставку и объявил о планах по сокращению суммы денег, которые банки должны держать в резерве до самого низкого уровня с 2018 г. Как отмечает агентство, это первый случай с 2015 г., когда китайский регулятор вводит одновременно эти ограничения. Также Пань заявил, что НБК предоставит отечественным акционерам не менее 800 млрд юаней ($113 млрд) в качестве поддержки ликвидности китайских предприятий и рынков, добавив, что чиновники изучают возможность создания фонда стабилизации рынка.

По информации агентства, власти серьезно относятся к экономическим сигналам о том, что КНР рискует не достичь своего целевого показателя роста ВВП в 5% в этом году.

24 сентября НБК объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. Это, по словам Паня, обеспечит долгосрочную ликвидность финансового рынка на сумму около 1 трлн юаней ($140 млрд). В регуляторе уточнили, что в течение года в зависимости от ситуации на рынке коэффициент могут снизить еще на 0,25-0,5 п. п.

В июле Государственное статистическое управление КНР сообщило, что за первые шесть месяцев 2024 г. торговая площадь и объем продаж нового коммерческого жилья в Китае сократились на 19% и 25% соответственно по сравнению с 2023 г. В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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