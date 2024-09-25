ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка, так как финансовая организация не указала существенных условий финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Граждане пожаловались в антимонопольную службу на рекламу Альфа-банка, распространявшуюся в Московском метрополитене. В рекламе было указано: «Платежи и переводы для бизнеса за 0 руб.», но на официальном сайте финансовой компании сообщалось, что условие действует лишь для клиентов с подпиской. При этом лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет 10 млн руб. в месяц.
«По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», – говорится в сообщении.
ФАС возбудила в отношении банка дело, организации грозит штраф.
В конце августа ФАС оштрафовала Альфа-банк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. На рекламу кредитной карты, которая транслировалась в эфире телеканала «МУЗ ТВ», пожаловались граждане. В сообщении говорилось о бесплатном обслуживании и снятии наличных с карты, а также ежемесячном кешбэке от 30% до 50%. При этом информация о полной стоимости финансовой услуги, максимальной сумме кешбэка в 5000 руб. и лимите снятия наличных в 50 000 руб. была указана в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия.