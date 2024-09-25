ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка

В конце августа ФАС оштрафовала Альфа-банк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. На рекламу кредитной карты, которая транслировалась в эфире телеканала «МУЗ ТВ», пожаловались граждане. В сообщении говорилось о бесплатном обслуживании и снятии наличных с карты, а также ежемесячном кешбэке от 30% до 50%. При этом информация о полной стоимости финансовой услуги, максимальной сумме кешбэка в 5000 руб. и лимите снятия наличных в 50 000 руб. была указана в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия.