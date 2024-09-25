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ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка, так как финансовая организация не указала существенных условий финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Граждане пожаловались в антимонопольную службу на рекламу Альфа-банка, распространявшуюся в Московском метрополитене. В рекламе было указано: «Платежи и переводы для бизнеса за 0 руб.», но на официальном сайте финансовой компании сообщалось, что условие действует лишь для клиентов с подпиской. При этом лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет 10 млн руб. в месяц.

«По мнению ведомства, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе», – говорится в сообщении.

ФАС возбудила в отношении банка дело, организации грозит штраф.

В конце августа ФАС оштрафовала Альфа-банк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. На рекламу кредитной карты, которая транслировалась в эфире телеканала «МУЗ ТВ», пожаловались граждане. В сообщении говорилось о бесплатном обслуживании и снятии наличных с карты, а также ежемесячном кешбэке от 30% до 50%. При этом информация о полной стоимости финансовой услуги, максимальной сумме кешбэка в 5000 руб. и лимите снятия наличных в 50 000 руб. была указана в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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