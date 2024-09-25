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Bloomberg: Commerzbank сменил гендира для борьбы с поглощением Unicredit

Ведомости

Наблюдательный совет немецкого кредитора Commerzbank назначил новым генеральным директором Беттину Орлопп для борьбы с поглощением банка со стороны итальянского кредитора Unicredit. Она должна сменить действующего генерального директора Мартина Кнофа в ближайшие дни или недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, одной из первых задач Орлопп станет противостояние поглощению. Назначение произошло на фоне отказа Кнофа от переназначения, отмечает агентство. Орлопп начала работать в Commerzbank в 2014 г. в должности руководителя группы развития и стратегии. В 2017 г. она вошла в совет директоров банка, изначально отвечая юридические вопросы.

23 сентября Bloomberg писал, что Uniсredit увеличил свою долю в Commerzbank AG до 21% после того, как правительство Германии заявило, что выступает против поглощения кредитора. 20 сентября правительство ФРГ сообщило, что не будет продавать дополнительные акции Commerzbank до дальнейшего уведомления. Согласно показателям биржи, акции Commerzbank выросли на 24% с момента раскрытия доли в 9% со стороны Unicredit 11 сентября. Акции итальянского банка выросли на 5%.

12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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