Bloomberg: Commerzbank сменил гендира для борьбы с поглощением Unicredit

23 сентября Bloomberg писал, что Uniсredit увеличил свою долю в Commerzbank AG до 21% после того, как правительство Германии заявило, что выступает против поглощения кредитора. 20 сентября правительство ФРГ сообщило, что не будет продавать дополнительные акции Commerzbank до дальнейшего уведомления. Согласно показателям биржи, акции Commerzbank выросли на 24% с момента раскрытия доли в 9% со стороны Unicredit 11 сентября. Акции итальянского банка выросли на 5%.