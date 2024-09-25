Bloomberg: Commerzbank сменил гендира для борьбы с поглощением Unicredit
Наблюдательный совет немецкого кредитора Commerzbank назначил новым генеральным директором Беттину Орлопп для борьбы с поглощением банка со стороны итальянского кредитора Unicredit. Она должна сменить действующего генерального директора Мартина Кнофа в ближайшие дни или недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам источников, одной из первых задач Орлопп станет противостояние поглощению. Назначение произошло на фоне отказа Кнофа от переназначения, отмечает агентство. Орлопп начала работать в Commerzbank в 2014 г. в должности руководителя группы развития и стратегии. В 2017 г. она вошла в совет директоров банка, изначально отвечая юридические вопросы.
23 сентября Bloomberg писал, что Uniсredit увеличил свою долю в Commerzbank AG до 21% после того, как правительство Германии заявило, что выступает против поглощения кредитора. 20 сентября правительство ФРГ сообщило, что не будет продавать дополнительные акции Commerzbank до дальнейшего уведомления. Согласно показателям биржи, акции Commerzbank выросли на 24% с момента раскрытия доли в 9% со стороны Unicredit 11 сентября. Акции итальянского банка выросли на 5%.
12 сентября генеральный директор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.