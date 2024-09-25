Чистая прибыль Т-Банка за восемь месяцев по РСБУ выросла на 30%

За тот же период чистая прибыль ВТБ по РСБУ выросла на 18%, составив 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль Альфа-банка выросла в 2,2 раза и составила 158,41 млрд руб. при 71,81 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) выросла на 10% и составила 165,96 млрд руб. против 150,84 млрд руб.