Чистая прибыль Т-Банка за восемь месяцев по РСБУ выросла на 30%
Чистая прибыль Т-Банка за восемь месяцев 2024 г. по РСБУ выросла на 30% и составила 38,52 млрд руб. За тот же период прошлого года она составила 29,7 млрд руб., следует из данных оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета Центробанка.
За тот же период чистая прибыль ВТБ по РСБУ выросла на 18%, составив 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль Альфа-банка выросла в 2,2 раза и составила 158,41 млрд руб. при 71,81 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) выросла на 10% и составила 165,96 млрд руб. против 150,84 млрд руб.
По данным регулятора прибыль банка «Ак барс» за восемь месяцев текущего года по РСБУ выросла в 19 раз и составила 12,49 млрд руб. против 651,9 млн руб. за аналогичный период прошлого года.