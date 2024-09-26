Серебро подорожало до максимума за 12 лет

18 сентября ФРС понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%. Прогноз по базовой ставке на 2024 г. был снижен с 5,1 до 4,4%, на 2025 г. – на уровне 3,4% (после прогноза в 4,1%), на 2026 г. – 2,9% (после 3,1%).