Серебро подорожало до максимума за 12 лет
Цена золота обновила рекорд, тогда как серебро подорожало до максимума за 12 лет на фоне ожиданий активного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как отмечает Trading Economics, рынки заложили более высокую вероятность снижения ставки ФРС в ноябре, при этом фьючерсы на федеральные фонды указывают на 62%-ный шанс снижения на 50 б. п.
18 сентября ФРС понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%. Прогноз по базовой ставке на 2024 г. был снижен с 5,1 до 4,4%, на 2025 г. – на уровне 3,4% (после прогноза в 4,1%), на 2026 г. – 2,9% (после 3,1%).