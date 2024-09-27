ЦБ увеличил курс доллара и евро на 28 сентября
Банк России увеличил официальный курс доллара на 28 сентября на 30 коп. до 92,7126 руб., а курс евро – на 27 коп. до 103,4694 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс юаня составит 13,2163 руб. (на 7 коп. больше существующего показателя).
По данным на 27 сентября курс доллара равняется 92,4074 руб., курс евро – 103,1931 руб., а курс юаня – 13,1451 руб.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также ее заместитель Ольга Полякова заявляли на Международном банковском форуме ассоциации «Россия», что ЦБ размышляет над введением норматива валютной ликвидности. На данный момент все требования регулятора для ограничения рисков потери банками платежеспособности касаются только рублевой части их обязательств. По словам Набиуллиной, российский валютный рынок стал менее глубоким, и если у банков происходит отток коротких депозитов, то их выход на рынок чреват волатильностью курса.