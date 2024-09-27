ЦБ увеличил курс доллара и евро на 28 сентября

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также ее заместитель Ольга Полякова заявляли на Международном банковском форуме ассоциации «Россия», что ЦБ размышляет над введением норматива валютной ликвидности. На данный момент все требования регулятора для ограничения рисков потери банками платежеспособности касаются только рублевой части их обязательств. По словам Набиуллиной, российский валютный рынок стал менее глубоким, и если у банков происходит отток коротких депозитов, то их выход на рынок чреват волатильностью курса.