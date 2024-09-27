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ЦБ увеличил курс доллара и евро на 28 сентября

Ведомости

Банк России увеличил официальный курс доллара на 28 сентября на 30 коп. до 92,7126 руб., а курс евро – на 27 коп. до 103,4694 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс юаня составит 13,2163 руб. (на 7 коп. больше существующего показателя).

По данным на 27 сентября курс доллара равняется 92,4074 руб., курс евро – 103,1931 руб., а курс юаня – 13,1451 руб.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, а также ее заместитель Ольга Полякова заявляли на Международном банковском форуме ассоциации «Россия», что ЦБ размышляет над введением норматива валютной ликвидности. На данный момент все требования регулятора для ограничения рисков потери банками платежеспособности касаются только рублевой части их обязательств. По словам Набиуллиной, российский валютный рынок стал менее глубоким, и если у банков происходит отток коротких депозитов, то их выход на рынок чреват волатильностью курса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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