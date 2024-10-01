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Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

Поручение президента также включает введение «периода охлаждения»
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, включая введение «периода охлаждения». Об этом сообщили в Кремле.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии», – говорится в поручении.

Под методами социальной инженерии подразумеваются случаи, когда граждане под влиянием угроз, обмана и злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают заемные средства мошенникам, поясняют в Кремле. Поручение главы государства также включает установление «периода охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении потребкредита и фактической передачей денежных средств физлицу. Поручение необходимо исполнить до 1 декабря этого года.

30 сентября «Известия» писали, что мошенники стали чаще прибегать к смешанным атакам, в которых используется вирус-троян и звонок якобы из службы безопасности банка. В ЦБ призвали россиян установить антивирус и не переходить по неизвестным ссылкам. Там также напомнили, что не следует сообщать посторонним лицам коды из СМС-сообщений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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