Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

30 сентября «Известия» писали, что мошенники стали чаще прибегать к смешанным атакам, в которых используется вирус-троян и звонок якобы из службы безопасности банка. В ЦБ призвали россиян установить антивирус и не переходить по неизвестным ссылкам. Там также напомнили, что не следует сообщать посторонним лицам коды из СМС-сообщений.