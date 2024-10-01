Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенникамиПоручение президента также включает введение «периода охлаждения»
Президент России Владимир Путин поручил продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, включая введение «периода охлаждения». Об этом сообщили в Кремле.
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии», – говорится в поручении.
Под методами социальной инженерии подразумеваются случаи, когда граждане под влиянием угроз, обмана и злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают заемные средства мошенникам, поясняют в Кремле. Поручение главы государства также включает установление «периода охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении потребкредита и фактической передачей денежных средств физлицу. Поручение необходимо исполнить до 1 декабря этого года.
30 сентября «Известия» писали, что мошенники стали чаще прибегать к смешанным атакам, в которых используется вирус-троян и звонок якобы из службы безопасности банка. В ЦБ призвали россиян установить антивирус и не переходить по неизвестным ссылкам. Там также напомнили, что не следует сообщать посторонним лицам коды из СМС-сообщений.