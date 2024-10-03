Россиянам могут начать предоставлять кредитные каникулы на более крупные ссуды

Яковлев не исключил, что порог могут поднять уже в этом году. В частности, увеличение размера ссуд не должно повлечь ужесточения условий их выдачи из-за чрезмерной нагрузки на участников рынка. Пока власти оценивают, насколько увеличить лимит, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков и банков, сообщил Яковлев. Опция кредитных каникул по потребзаймам существует в России с 2024 г.