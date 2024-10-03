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Россиянам могут начать предоставлять кредитные каникулы на более крупные ссуды

Ведомости

Российские власти обсуждают повышение максимального размера ссуд, по которым банки должны предоставлять кредитные каникулы на фоне увеличения средней величины займов, сообщают «Известия» со ссылкой на слова директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.

Яковлев не исключил, что порог могут поднять уже в этом году. В частности, увеличение размера ссуд не должно повлечь ужесточения условий их выдачи из-за чрезмерной нагрузки на участников рынка. Пока власти оценивают, насколько увеличить лимит, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков и банков, сообщил Яковлев. Опция кредитных каникул по потребзаймам существует в России с 2024 г.

13 августа Центробанк сообщал, что право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн руб. по ипотеке, 1,6 млн руб. – по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам или 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам. ЦБ РФ рекомендует кредиторам идти навстречу и помогать в реструктуризации, даже если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный лимит.

Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул. В их период отменяется начисление различных неустоек. При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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