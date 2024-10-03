Россиянам могут начать предоставлять кредитные каникулы на более крупные ссуды
Российские власти обсуждают повышение максимального размера ссуд, по которым банки должны предоставлять кредитные каникулы на фоне увеличения средней величины займов, сообщают «Известия» со ссылкой на слова директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.
Яковлев не исключил, что порог могут поднять уже в этом году. В частности, увеличение размера ссуд не должно повлечь ужесточения условий их выдачи из-за чрезмерной нагрузки на участников рынка. Пока власти оценивают, насколько увеличить лимит, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков и банков, сообщил Яковлев. Опция кредитных каникул по потребзаймам существует в России с 2024 г.
13 августа Центробанк сообщал, что право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн руб. по ипотеке, 1,6 млн руб. – по автокредитам, 150 000 руб. – по кредитным картам или 450 000 руб. – по остальным кредитам и займам. ЦБ РФ рекомендует кредиторам идти навстречу и помогать в реструктуризации, даже если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный лимит.
Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул. В их период отменяется начисление различных неустоек. При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга.