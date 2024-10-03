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Минфин в 2,6 раза снизил объем покупки валюты и золота в октябре

Ведомости

С 7 октября по 6 ноября Минфин намерен направить на покупку иностранной валюты и золота 71,8 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составит 3,1 млрд руб., что в 2,6 раза меньше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщается на сайте министерства.

В октябре прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 110,4 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам сентября составило -38,6 млрд руб.

С 6 сентября по 4 октября Минфин направил на покупку валюты и золота 172,9 млрд руб. Ежедневный объем покупок составил 8,2 млрд руб., что в семь раз превысило показатель августа (1,12 млрд руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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