Минфин в 2,6 раза снизил объем покупки валюты и золота в октябре
С 7 октября по 6 ноября Минфин намерен направить на покупку иностранной валюты и золота 71,8 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составит 3,1 млрд руб., что в 2,6 раза меньше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщается на сайте министерства.
В октябре прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 110,4 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам сентября составило -38,6 млрд руб.
С 6 сентября по 4 октября Минфин направил на покупку валюты и золота 172,9 млрд руб. Ежедневный объем покупок составил 8,2 млрд руб., что в семь раз превысило показатель августа (1,12 млрд руб.)