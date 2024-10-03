Минфин в 2,6 раза снизил объем покупки валюты и золота в октябре

С 7 октября по 6 ноября Минфин намерен направить на покупку иностранной валюты и золота 71,8 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составит 3,1 млрд руб., что в 2,6 раза меньше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщается на сайте министерства.