Uniqa объявила о продаже доли в «Райффайзен Лайф» и уходе из России

В марте австрийская группа RBI объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или выводе актива из состава группы. Позднее генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что RBI рассчитывает до конца декабря выделить российские активы. По его словам, также изучается вариант продажи российского бизнеса.