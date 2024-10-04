Uniqa объявила о продаже доли в «Райффайзен Лайф» и уходе из России
Австрийская группа Uniqa продала свою 75%-ную долю российской «дочки» «Райффайзен Лайф» страховой компании «Ренессанс жизнь» и ушла из России, сообщается на сайте группы.
Остальные 25% принадлежали АО «Райффайзенбанк». По данным ЕГРЮЛ, «Ренессанс жизнь» стала владельцем 100% долей «Райффайзен Лайф» 3 октября.
«С завершением этой сделки мы окончательно уходим с российского рынка. Мы благодарим наших бывших сотрудников за их работу в течение последних лет и нашего бывшего партнера АО «Райффайзенбанк Россия» за многолетнее партнерство и сотрудничество», – подчеркнул член правления Uniqa по работе с клиентами и международным рынкам Вольфганг Киндл.
В августе 2023 г. сообщалось, что Uniqa продаст 75%-ную долю в «Райффайзен Лайф» страховой компании «Ренессанс жизнь» вместе с АО «Райффайзенбанк», который принадлежит группе Raiffeisen Bank International.
В марте австрийская группа RBI объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или выводе актива из состава группы. Позднее генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что RBI рассчитывает до конца декабря выделить российские активы. По его словам, также изучается вариант продажи российского бизнеса.