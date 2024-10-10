Курс доллара ЦБ впервые с октября 2023 года поднялся выше 97 рублей
Впервые с 20 октября 2023 г. курс доллара Банка России превысил 97 руб. и составил 97,2394 руб., следует из данных регулятора. Курс евро на 11 октября установлен на уровне 106,5074 руб., а юаня – 13,6922 руб.
На 10 октября Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 96,9483 руб., евро – 106,4175 руб., юаня – 13,6869 руб. На 11 октября доллар подорожал на 0,29 руб., евро – на 0,09 руб., юань – на 0,01 руб.
В июне американские власти ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). На сегодняшний день граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.
После введения санкций курс доллара и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 мск.