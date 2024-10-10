Курс доллара ЦБ впервые с октября 2023 года поднялся выше 97 рублей

В июне американские власти ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). На сегодняшний день граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.