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Курс доллара ЦБ впервые с октября 2023 года поднялся выше 97 рублей

Ведомости

Впервые с 20 октября 2023 г. курс доллара Банка России превысил 97 руб. и составил 97,2394 руб., следует из данных регулятора. Курс евро на 11 октября установлен на уровне 106,5074 руб., а юаня – 13,6922 руб.

На 10 октября Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 96,9483 руб., евро – 106,4175 руб., юаня – 13,6869 руб. На 11 октября доллар подорожал на 0,29 руб., евро – на 0,09 руб., юань – на 0,01 руб.

В июне американские власти ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). На сегодняшний день граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.

После введения санкций курс доллара и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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