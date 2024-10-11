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В Сбербанке сообщили об остановке роста стоимости жилья в России в III квартале

Ведомости

В Сбербанке зафиксировали остановку роста стоимости жилья в России в III квартале 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию заместителя председателя правления банка Анатолия Попова.

С начала 2024 г. в целом по стране цены на жилье выросли на 7%, но в III квартале рост остановился, сообщил Попов. Он также добавил, что в начале года в Сбербанке прогнозировали возврат к уровню 2022 г., тем самым ожидая снижения цены на 12-13%. Однако, по словам Попова, «реальность оказалась иной».

Попов 5 сентября в интервью «РИА Новости» также прогнозировал, что до конца 2025 г. цены на жилье в России не изменятся. Он отметил, что отмена льготной ипотеки по нескольким программам вместе с сохранением жесткой денежно-кредитной политики со стороны Центробанка не позволяет рынку новостроек активно расширяться. 10 октября в ВТБ сообщили, что выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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