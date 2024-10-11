В Сбербанке сообщили об остановке роста стоимости жилья в России в III квартале

С начала 2024 г. в целом по стране цены на жилье выросли на 7%, но в III квартале рост остановился, сообщил Попов. Он также добавил, что в начале года в Сбербанке прогнозировали возврат к уровню 2022 г., тем самым ожидая снижения цены на 12-13%. Однако, по словам Попова, «реальность оказалась иной».