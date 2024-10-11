В Сбербанке сообщили об остановке роста стоимости жилья в России в III квартале
В Сбербанке зафиксировали остановку роста стоимости жилья в России в III квартале 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию заместителя председателя правления банка Анатолия Попова.
С начала 2024 г. в целом по стране цены на жилье выросли на 7%, но в III квартале рост остановился, сообщил Попов. Он также добавил, что в начале года в Сбербанке прогнозировали возврат к уровню 2022 г., тем самым ожидая снижения цены на 12-13%. Однако, по словам Попова, «реальность оказалась иной».
Попов 5 сентября в интервью «РИА Новости» также прогнозировал, что до конца 2025 г. цены на жилье в России не изменятся. Он отметил, что отмена льготной ипотеки по нескольким программам вместе с сохранением жесткой денежно-кредитной политики со стороны Центробанка не позволяет рынку новостроек активно расширяться. 10 октября в ВТБ сообщили, что выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%.