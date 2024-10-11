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ВТБ объявил об отмене комиссии для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Ведомости

ВТБ отменяет обязательное требование о комиссии для застройщиков – партнеров финансовой организации при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью (со сроком ввода в эксплуатацию до года). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Комиссия отменяется с 11 октября. Мера принята в связи с решением Банка России об отсутствии ограничений для банков полной стоимости кредита (ПСК) по ипотечным кредитам до 31 марта 2025 г., уточнили в ВТБ.

В финансовой организации также допустили новые изменения по условиям ипотечных программ из-за нестабильной ситуации на рынке.

10 октября управляющая ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина заявила, что выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%. По ее словам, с начала года семейная ипотека претерпела ряд трансформаций, снижающих для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. Рогожкина считает, что льготная ипотека продолжит развиваться, но целевая аудитория получит более точное определение «с точки зрения действительной потребности». Вице-президент банка также отметила, что будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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