ВТБ объявил об отмене комиссии для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

10 октября управляющая ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина заявила, что выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%. По ее словам, с начала года семейная ипотека претерпела ряд трансформаций, снижающих для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. Рогожкина считает, что льготная ипотека продолжит развиваться, но целевая аудитория получит более точное определение «с точки зрения действительной потребности». Вице-президент банка также отметила, что будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.