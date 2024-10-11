ВТБ объявил об отмене комиссии для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки
ВТБ отменяет обязательное требование о комиссии для застройщиков – партнеров финансовой организации при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью (со сроком ввода в эксплуатацию до года). Об этом сообщает пресс-служба банка.
Комиссия отменяется с 11 октября. Мера принята в связи с решением Банка России об отсутствии ограничений для банков полной стоимости кредита (ПСК) по ипотечным кредитам до 31 марта 2025 г., уточнили в ВТБ.
В финансовой организации также допустили новые изменения по условиям ипотечных программ из-за нестабильной ситуации на рынке.
10 октября управляющая ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина заявила, что выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%. По ее словам, с начала года семейная ипотека претерпела ряд трансформаций, снижающих для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. Рогожкина считает, что льготная ипотека продолжит развиваться, но целевая аудитория получит более точное определение «с точки зрения действительной потребности». Вице-президент банка также отметила, что будет сокращаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.