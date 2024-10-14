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Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,6%

Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» за девять месяцев текущего года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,6%, следует из отчета кредитной организации. Он заработал 40,5 млрд руб.

Отдельно за III квартал 2024 г. банк получил 15,6 млрд руб. чистой прибыли, что на 59,3% больше показателя предыдущего года. Чистый процентный доход составил 50,8 млрд руб. – это на 46% больше по сравнению с результатом за девять месяцев 2023 г. Из этой суммы 17,2 млрд руб. – за III квартал 2024 г. (+36.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 8,6 млрд руб., а за III квартал – 3,1 млрд руб. Показатель за январь – сентябрь текущего года оказался меньше на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., при этом цифры за III квартал больше предыдущего года на 4,2%. Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 8,2 млрд руб., что меньше показателя 2023 г. на 37,9%.

На начало октября кредитный портфель банка до вычета резервов составил 720,9 млрд руб. (+6,5% по сравнению с 1 января этого года). Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 8,3% и составил 562,3 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 0,5%, составив 158,6 млрд руб.

Банк «Санкт-Петербург» был основан в 1990 г. Он осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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