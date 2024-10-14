Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,6%

Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 8,6 млрд руб., а за III квартал – 3,1 млрд руб. Показатель за январь – сентябрь текущего года оказался меньше на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., при этом цифры за III квартал больше предыдущего года на 4,2%. Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 8,2 млрд руб., что меньше показателя 2023 г. на 37,9%.