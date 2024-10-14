Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,6%
Банк «Санкт-Петербург» за девять месяцев текущего года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,6%, следует из отчета кредитной организации. Он заработал 40,5 млрд руб.
Отдельно за III квартал 2024 г. банк получил 15,6 млрд руб. чистой прибыли, что на 59,3% больше показателя предыдущего года. Чистый процентный доход составил 50,8 млрд руб. – это на 46% больше по сравнению с результатом за девять месяцев 2023 г. Из этой суммы 17,2 млрд руб. – за III квартал 2024 г. (+36.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Чистый комиссионный доход за девять месяцев составил 8,6 млрд руб., а за III квартал – 3,1 млрд руб. Показатель за январь – сентябрь текущего года оказался меньше на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., при этом цифры за III квартал больше предыдущего года на 4,2%. Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 8,2 млрд руб., что меньше показателя 2023 г. на 37,9%.
На начало октября кредитный портфель банка до вычета резервов составил 720,9 млрд руб. (+6,5% по сравнению с 1 января этого года). Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 8,3% и составил 562,3 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 0,5%, составив 158,6 млрд руб.
Банк «Санкт-Петербург» был основан в 1990 г. Он осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара.