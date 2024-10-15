Банк России повысил курс доллара до 97 рублей на 16 октября

В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Теперь физлица и компании не могут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.