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Банк России повысил курс доллара до 97 рублей на 16 октября

Ведомости

Банк России увеличил официальный курс доллара США на 16 октября на 91 коп. до 97,0121 руб., а курс евро – на 19 коп. до 105,6757 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс юаня вырос на 6 коп. до 13,5683 руб.

По данным на 15 октября курс доллара составляет 96,1021 руб., курс евро – 105,4854 руб., курс юаня – 13,4987 руб.

11 октября курс доллара впервые с октября 2023 г. превысил 97 руб., достигнув 97,2394 руб.

В этот же день было опубликовано постановление правительства России, снижающее порог по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров до 25%. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 г. До этого требование составляло 50% валютной выручки.

В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Теперь физлица и компании не могут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.

После установления ограничений курс доллара и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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