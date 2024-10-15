Банк России повысил курс доллара до 97 рублей на 16 октября
Банк России увеличил официальный курс доллара США на 16 октября на 91 коп. до 97,0121 руб., а курс евро – на 19 коп. до 105,6757 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс юаня вырос на 6 коп. до 13,5683 руб.
По данным на 15 октября курс доллара составляет 96,1021 руб., курс евро – 105,4854 руб., курс юаня – 13,4987 руб.
В этот же день было опубликовано постановление правительства России, снижающее порог по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров до 25%. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 г. До этого требование составляло 50% валютной выручки.
В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Теперь физлица и компании не могут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.
После установления ограничений курс доллара и евро устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 мск.