ЦБ изучит изменение тарифов для магазинов при оплате с помощью биометрии

В октябре ВТБ также объявил о пилотном запуске оплаты по лицу в специально выбранных кафе и магазинах. Как рассказали в пресс-службе банка, новый сервис стал доступен после подключения к проекту НСПК, который развивает биоэквайринг. Тестовые точки продаж, где клиенты банка могут попробовать оплатить товар по биометрии через новые POS-терминалы, есть в Москве и Сочи. Чтобы протестировать сервис, нужно зарегистрировать свою биометрию в Единой Биометрической системе через портал «Госуслуги», с помощью банковского приложения или в МФЦ.