ЦБ изучит изменение тарифов для магазинов при оплате с помощью биометрии
Банк России проработает необходимость изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом в кулуарах форума Finopolis сообщила РБК первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Мы сейчас с участниками обсуждаем тему, и, возможно, по биоэквайрингу мы предусмотрим иные тарифы. Но это будет в рамках пилота, который мы начали. Сейчас мы ожидаем расширения числа его участников из крупнейших банков. И мы хотим как раз с ними обсудить, нужно ли нам модифицировать тарифы по биоэквайрингу», – сказала Скоробогатова.
Речь идет о комиссиях, которые отдают принимающие платежи магазины. Тарифы зависят от того, проходят ли расчеты по картам или по Системе быстрых платежей (в случае оплаты QR-кодом) – к этим способам оплаты вскоре добавится оплата по биометрии, то есть лицом, пишет РБК.
В середине октября руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума Finopolis рассказал «Ведомостям», что Сбербанк совместно с НСПК прорабатывают возможность того, чтобы клиенты банка могли платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую на решении НСПК создают другие банки, и наоборот. По его словам, переговоры о сотрудничестве и возможности совместить сервисы по биоэквайрингу велись с весны и сейчас по многим принципиальным пунктам организации смогли договориться.
В октябре ВТБ также объявил о пилотном запуске оплаты по лицу в специально выбранных кафе и магазинах. Как рассказали в пресс-службе банка, новый сервис стал доступен после подключения к проекту НСПК, который развивает биоэквайринг. Тестовые точки продаж, где клиенты банка могут попробовать оплатить товар по биометрии через новые POS-терминалы, есть в Москве и Сочи. Чтобы протестировать сервис, нужно зарегистрировать свою биометрию в Единой Биометрической системе через портал «Госуслуги», с помощью банковского приложения или в МФЦ.