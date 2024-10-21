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ЦБ изучит изменение тарифов для магазинов при оплате с помощью биометрии

Ведомости

Банк России проработает необходимость изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом в кулуарах форума Finopolis сообщила РБК первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы сейчас с участниками обсуждаем тему, и, возможно, по биоэквайрингу мы предусмотрим иные тарифы. Но это будет в рамках пилота, который мы начали. Сейчас мы ожидаем расширения числа его участников из крупнейших банков. И мы хотим как раз с ними обсудить, нужно ли нам модифицировать тарифы по биоэквайрингу», – сказала Скоробогатова.

Речь идет о комиссиях, которые отдают принимающие платежи магазины. Тарифы зависят от того, проходят ли расчеты по картам или по Системе быстрых платежей (в случае оплаты QR-кодом) – к этим способам оплаты вскоре добавится оплата по биометрии, то есть лицом, пишет РБК.

В середине октября руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума Finopolis рассказал «Ведомостям», что Сбербанк совместно с НСПК прорабатывают возможность того, чтобы клиенты банка могли платить с помощью биометрии в инфраструктуре, которую на решении НСПК создают другие банки, и наоборот. По его словам, переговоры о сотрудничестве и возможности совместить сервисы по биоэквайрингу велись с весны и сейчас по многим принципиальным пунктам организации смогли договориться.

В октябре ВТБ также объявил о пилотном запуске оплаты по лицу в специально выбранных кафе и магазинах. Как рассказали в пресс-службе банка, новый сервис стал доступен после подключения к проекту НСПК, который развивает биоэквайринг. Тестовые точки продаж, где клиенты банка могут попробовать оплатить товар по биометрии через новые POS-терминалы, есть в Москве и Сочи. Чтобы протестировать сервис, нужно зарегистрировать свою биометрию в Единой Биометрической системе через портал «Госуслуги», с помощью банковского приложения или в МФЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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